Эксперты предсказали серию перепродаж бизнесов ушедших иностранцев

Новые российские владельцы активов ушедших из страны иностранцев начали подготовку к перепродаже, сообщают консультанты по сделкам. Причинами могут быть сложность управления, риски деприватизации и желание заработать

Фото: Олег Яковлев / РБК

В России начал формироваться так называемый вторичный рынок иностранных активов — новые собственники бизнесов, купленных у уходящих из страны иностранцев, рассматривают их перепродажу, сообщили юристы и консультанты трех российских компаний на XIV Облигационном конгрессе Cbonds, передает корреспондент РБК.

Уже есть запросы от клиентов, ранее купивших бизнес у иностранцев и понявших, что могут не справиться с KPI (ключевыми показателями эффективности), установленными при согласовании сделки с иностранцем, рассказал на сессии конгресса партнер «Кесарев Консалтинг» Виталий Жигулин. Интерес к сделкам перепродажи со стороны покупателей подтвердили и в Verba Legal. «Мы видим интерес к таким сделкам — уже сейчас к нам обращаются потенциальные покупатели активов, которые ранее были выкуплены у иностранцев», — сказал РБК в кулуарах конгресса партнер, руководитель практики корпоративного права и M&A Александр Рудяков.

Пока это единичный интерес, но в течение «пары лет» инвесторы, купившие активы у иностранцев, ввиду разных причин будут выходить на сделки по перепродаже, считает Рудяков. Такой же прогноз дала и партнер Kept Ольга Яськова. Она отметила, что в масштабах статистики значимых сделок по перепродаже активов, купленных у иностранцев, не зафиксировано, но опыт подсказывает, что вторичный рынок таких активов будет формироваться.

Большинство других опрошенных РБК экспертов подтверждают начавшуюся на рынке работу по сделкам по перепродаже активов, которые ранее были куплены у иностранцев. «Да, мы видим начало формирования вторичного рынка активов, приобретенных у иностранных игроков», — говорит партнер Б1 Юлия Загорнова. Партнер Better Chance Булат Жамбалнимбуев отмечает, что есть отдельные активы, «которые выставляются и будут выставляться на перепродажу», но основной пул таких сделок еще не дошел до рынка.

«Я уверен, такие активы дойдут до вторичного рынка в ближайшие несколько лет, а первые сделки с ними будут уже в 2024–2025 годах», — убежден партнер департамента финансового консультирования компании ДРТ Максим Толкачев.

По данным агентства AK&M, в 2023 году на рынке прошло 97 сделок по выходу иностранцев из российских активов на общую сумму $11,14 млрд. В 2022 году было зафиксировано 109 таких сделок на общую сумму $16,31 млрд.

Зачем новым собственникам перепродавать выкупленный у иностранцев бизнес

Эксперты выделяют целый ряд причин, по которым новые собственники могут быть заинтересованы в перепродаже бизнеса, ранее выкупленного у иностранцев.

Во-первых, у них могут возникать трудности с выполнением KPI. Согласно постановлению правительства, для получения разрешения на сделку по выкупу бизнеса у иностранцев новый собственник должен представить комиссии KPI и их целевые значения, которые планирует обеспечить в будущем. По словам Жигулина, ряд новых собственников уже сейчас понимают, что могут не справиться с установленными KPI и это может быть поводом для вторичной сделки. Рудяков тоже полагает, что в течение пары лет те инвесторы, «которые поймут, что не могут обеспечить установленный KPI», будут проводить сделки по перепродаже.

Во-вторых, причиной для продажи может быть и экономический интерес, допускает Рудяков. При согласовании сделок по выкупу активов у иностранцев действует требование об обязательном дисконте в 50% от рыночной стоимости актива. При повторных сделках с активом, если они проходят между резидентами, такое требование действовать не будет. Рудяков полагает, что цены на активы при перепродаже скорее будут уже рыночными или с небольшим дисконтом, «но в любом случае выше тех, по которым эти активы покупались у иностранцев». Какие-то существенные дисконты он допускает, только если с бизнесом за время владения новым локальным собственником «глобально случилось что-то негативное».

С этим согласен и партнер практики корпоративного права и M&A Better Chance Артем Тамаев: «Мы ожидаем, что цены будут рыночными, однако итоговая цена будет также зависеть от исторических обязательств, которые брали на себя текущие собственники (например, соблюдение определенных KPI или иных социальных обязательств), когда приобретали актив у уходящих иностранцев». То есть при перепродаже актива по рыночной стоимости можно будет не только компенсировать ранее потраченные деньги, но заработать до 50% сверху.

В-третьих, на сделки по перепродаже могут влиять и деприватизационные тенденции последнего времени, допускает Жигулин. Повышенный риск в этом ключе он видит для компаний, которые не имеют четкой стратегии, что делать с купленным активом, и входили в сделку, не имея планов на актив. Тут, по его словам, важным элементом становятся «отраслевые стратегии государства»: если приобретенный актив «сопряжен со взглядами государства» на важность определенной отрасли, то есть риск, что государство может применить «инструменты, чтобы взять под контроль этот актив».

В-четвертых, по ряду сделок заранее была определена стратегия перепродажи, отмечает Рудяков. О том, что на рынке есть активы, которые «изначально приобретались для дальнейшей консолидации и потенциальной перепродажи», говорит и Жамбалнимбуев. Но при этом стоит отметить, что условия многих сделок с иностранными продавцами налагали ограничения на перепродажу активов, добавляет эксперт.

В-пятых, причиной продажи может стать сложное для нового собственника управление активом. Не у всех получится встроить купленные у иностранцев активы в исторические технологические и операционные цепочки, продолжает Жамбалнимбуев. «Также нам известны случаи, когда активы приобретались под последующее приобретение других активов, чего в итоге не произошло», — говорит он.

Каким может быть спрос на бывший иностранный бизнес на вторичке

Тамаев ожидает высокого спроса на бывшие активы иностранцев при их перепродаже. «Активы иностранцев в большей массе являлись качественными и современными предприятиями, которые поддерживались в очень хорошем операционном состоянии», — объясняет он. Но надо принимать во внимание, насколько данные активы могут успешно развиваться без технологической поддержки ушедших иностранцев, добавляет Жамбалнимбуев.

По мнению Загорновой, спрос на ранее выкупленные у иностранцев активы будет в первую очередь со стороны стратегических инвесторов. «Так как часть сделок совершалась непрофильными инвесторами, и сейчас эти активы будут продаваться стратегическим игрокам в рамках консолидации отдельных секторов рынка», — объясняет она.

Примером публичной сделки по перепродаже активов, ранее купленных у иностранцев, является сделка с российскими активами Home Credit. В мае 2022 года пул частных инвесторов выкупил долю в 49,51% в банке «Хоум Кредит энд Финанс» у группы Home Credit B.V. В феврале 2024 года о покупке этого пакета объявил Совкомбанк.

Спрос на бывшие иностранные активы на вторичном рынке со стороны покупателей уже активно формируется, делится наблюдениями Толкачев. В первую очередь интерес проявляют компании той же или смежной индустрии, которые через покупку актива смогут решить свои задачи и получить дополнительный эффект масштаба, отмечает эксперт. «Кроме того, можно ожидать, что бывшие иностранные активы смогут стать качественной базой или точкой силы для консолидации некоторых индустрий, чем наверняка захотят воспользоваться как стратегические покупатели, так и инвестиционные фонды», — не исключает Толкачев.