Число фигурантов по делу о хищении ₽2,8 млрд в Дагестане достигло 31
Советский районный суд Махачкалы арестовал еще пять фигурантов «дела энергетиков» о хищении 2,8 млрд рублей, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
Всех отправили под стражу на два месяца. До этого «Интерфакс» со ссылкой на компанию сообщил о задержании 10 руководителей структурных подразделений ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго».
В компании заявили, что сотрудничают со следствием. По данным ПАО «Россети Северный Кавказ», следствие затрагивает деятельность задержанных в 2010-2014 годах. «Их обвиняют, в том числе, в нанесении существенного финансового ущерба организации и отрасли в целом», — пояснили в компании.
4 апреля по этому делу отправили под стражу первых восемь фигурантов, в том числе директора филиала «Дагэнерго» — одного из крупнейших подразделений «Россети Северный Кавказ» — Магомедхабиба Мухумаева. 17 апреля арестовали еще восемь энергетиков.
Уголовное дело заведено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы. По версии следствия, обвиняемые и другие неустановленные лица с 2010 по 2021 год похитили не менее 2,79 млрд руб., принадлежащих ПАО «Российские сети» и ПАО «МРСК Северного Кавказа».
Деньги были выделены на создание автоматизированной системы учета электроэнергии в Дагестане. Как рассказывали в МВД, предусматривалась установка абонентам «Дагэнерго» счетчиков, дистанционно передающих сведения о потребленной электроэнергии, чтобы предотвратить ее хищение и обеспечить прозрачность расчетов.
В минувшем августе глава Дагестана Сергей Меликов говорил, что в регионе «действительно немыслимый» износ энергосетей, а работа оператора недостаточная, в том числе по причине отсутствия финансирования.
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