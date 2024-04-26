Число фигурантов по делу о хищении ₽2,8 млрд в Дагестане достигло 31

По делу о хищении около 2,8 млрд руб. в Дагестане арестовали пять фигурантов. До этого задержали 10 руководителей подразделений ПАО «Россети Северный Кавказ». Ранее в апреле были арестованы 16 человек, включая главу «Дагэнерго»

Фото: Максим Константинов / ТАСС

Советский районный суд Махачкалы арестовал еще пять фигурантов «дела энергетиков» о хищении 2,8 млрд рублей, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Всех отправили под стражу на два месяца. До этого «Интерфакс» со ссылкой на компанию сообщил о задержании 10 руководителей структурных подразделений ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго».

В компании заявили, что сотрудничают со следствием. По данным ПАО «Россети Северный Кавказ», следствие затрагивает деятельность задержанных в 2010-2014 годах. «Их обвиняют, в том числе, в нанесении существенного финансового ущерба организации и отрасли в целом», — пояснили в компании.

4 апреля по этому делу отправили под стражу первых восемь фигурантов, в том числе директора филиала «Дагэнерго» — одного из крупнейших подразделений «Россети Северный Кавказ» — Магомедхабиба Мухумаева. 17 апреля арестовали еще восемь энергетиков.

Уголовное дело заведено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы. По версии следствия, обвиняемые и другие неустановленные лица с 2010 по 2021 год похитили не менее 2,79 млрд руб., принадлежащих ПАО «Российские сети» и ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Деньги были выделены на создание автоматизированной системы учета электроэнергии в Дагестане. Как рассказывали в МВД, предусматривалась установка абонентам «Дагэнерго» счетчиков, дистанционно передающих сведения о потребленной электроэнергии, чтобы предотвратить ее хищение и обеспечить прозрачность расчетов.

В минувшем августе глава Дагестана Сергей Меликов говорил, что в регионе «действительно немыслимый» износ энергосетей, а работа оператора недостаточная, в том числе по причине отсутствия финансирования.