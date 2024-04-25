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Военная операция на Украине ,  
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Полицейские нашли убитых в Херсонской области в разных местах

Сюжет
Военная операция на Украине

Тела убитых в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области были обнаружены полицейскими в разных местах, сообщил источник РБК в местном отделении полиции. Информацию подтвердил источник в территориальном отделении МВД. Всего известно о семи жертвах.

Все тела были найдены 24 апреля, сообщили источники РБК. Первый труп обнаружили утром в селе Подо-Калиновка Алешкинского района, он принадлежит женщине 1959 года рождения. Погибшая была найдена в своем доме со следами огнестрельных ранений на торсе. Также на теле были ожоги, предположительно, возникшие в результате поджога или применения взрывного устройства.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Еще два тела нашли в селе Абрикосовка того же района. В доме на улице Восточной полицейские обнаружили трупы мужчины и женщины, оба — обгорелые и обезображенные. По данным полиции, у них были расколоты черепа. Как сообщили источники РБК, погибший мужчина был военнослужащим, а женщина — главой сельской администрации, ее звали Любовь Тымчак. Подтвердить их личности без экспертизы пока не смогли из-за сильного повреждения тел огнем.

Трупы еще двоих мужчин были найдены позже, после полудня того же дня. Тела обнаружили в лесополосе на выезде из Абрикосовки. Полиция установила личность одного из них — погибшим оказался житель Подо-Калиновки 1991 года рождения. Личность второго мужчины достоверно не выяснена, предположительно, это военнослужащий, сообщили источники РБК.

По делу задержаны двое российских военнослужащих — Александр Осипов и Александр Кайгородцев, оба написали явки с повинной, их передали правоохранительным органам, добавили собеседники РБК. Они уточнили, что один из военных ранее был судим по ч. 2 ст. 228 и ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса — за хранение или изготовление наркотиков в особо крупном размере и убийство. В 2021 году его же осудили за кражу — по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса.

По данным «Коммерсанта», задержанные служили в 144-й мотострелковой бригаде. Источник «РИА Новости» эти данные опроверг. Он рассказал, что задержанные хотели поселиться в поселке, но глава Абрикосовки сказала, что пустых домов нет, после этого они убили ее.

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