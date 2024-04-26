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Военная операция на Украине ,  
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Глава Минфина Украины заявил о «неопределенных перспективах» бюджета

Глава Минфина Украины Марченко заявил о неопределенной ситуации с бюджетом
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава Минфина Украины Марченко заявил, что из пакета помощи США $7,8 млрд пойдут на выплаты зарплат и другие финансовые нужды, однако из-за ситуации на поле боя перспективы бюджета страны на 2025 год «неопределенные»

Пакет помощи США позволит покрыть украинские бюджетные пробелы в 2024 году, но финансовые перспективы страны на следующий год «очень неопределенные», заявил глава Минфина Украины Сергей Марченко в интервью Bloomberg.

Он рассказал, что $7,8 млрд из пакета на сумму почти $61 млрд пойдут на бюджетные нужды, в частности выплату зарплат учителям, социальные и гуманитарные расходы, а также на здравоохранение. В связи с этим ожидаемый дополнительный дефицит бюджета из-за затрат на оборонную сферу в 2024 году может быть покрыт за счет «внутренних ресурсов», считает Марченко.

При этом, по его словам, если ситуация на поле боя не изменится в следующем году, то бюджет Украины столкнется с «дополнительным» дефицитом в размере до $12 млрд. По подсчетам Марченко, в первом квартале этого года министерству пришлось увеличить расходы на оборону на $4 млрд.

«Мы видим серьезные финансовые трудности и стресс из-за дополнительных военных расходов. <...> Ситуация на поле боя очень драматичная и опасная», — сказал Марченко, отметив нехватку боеприпасов.

Кроме того, министр обратил внимание, что Украина ищет дополнительные ресурсы также на восстановление и внедрение технологий в энергетике, чтобы обеспечить отопление в преддверии следующей зимы. Он утверждает, что за последние несколько месяцев на Украине отключили около 80% тепловой генерации.

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Фото:Ed Ram / Getty Images

Представитель правительства Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук 23 апреля рассказал, что дефицит бюджета страны за прошлый год составил 1,3 трлн гривен (около $33 млрд). Зимой газета The Wall Street Journal писала, что в 2024 году Киев ожидает дефицит бюджета примерно в $40 млрд, значительную часть этой суммы — $30 млрд — власти страны собирались покрыть за счет средств, полученных от США и ЕС.

По итогам первого полугодия 2023 года почти половина (49,1%) бюджета Украины формировалась за счет финансовой помощи из-за рубежа. По данным Financial Times, в бюджете Украины на 2024 год заложен дефицит на $41 млрд, который планируется покрыть за счет финансовой поддержки Запада. Так, $18 млрд Киев рассчитывает получить от ЕС, $8,5 — от США, $5,4 — от МВФ, а оставшуюся сумму — от Британии и банков развития.

Палата представителей США одобрила пакет помощи Украине почти на $61 млрд 20 апреля после полугода обсуждений. Вслед за ней инициативу поддержал сенат (верхня палата американского парламента), а 24 апреля президент США Джо Байден подписал указ о выделении средств. Москва осуждает помощь Украине. 

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Минфин Украины дефицит бюджета финансовая помощь
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