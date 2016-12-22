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СМИ узнали об обращении Вексельберга к Медведеву из-за санкций США
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СМИ узнали об обращении Вексельберга к Медведеву из-за санкций США
Новые санкции США, 22:12
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СМИ узнали об обращении Вексельберга к Медведеву из-за санкций США
Попавший под американские санкции США Виктор Вексельберг и его группа «Ренова» рассказал Дмитрию Медведеву о последствиях санкций для его бизнеса, узнал The Bell. Среди них — проблемы с кредитами на $800 млн
Дмитрий Медведев и Виктор Вексельберг (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Владелец «Реновы» Виктор Вексельберг на встрече с премьером Дмитрием Медведевым, которая состоялась в рамках совещания с членами бюро правления РСПП 17 апреля, рассказал ему о последствиях американских санкций для своего бизнеса. Об этом The Bell сообщили три источника, близких к участникам встречи.

Виктор Вексельберг и его группа «Ренова» попали под американские санкции 6 апреля. Речь идет о списке SDN, в который в общей сложности были добавлены 24 человека и 14 компаний. Активы физических и юридических лиц из этого списка подлежат блокировке в американской юрисдикции, гражданам и компаниям США нельзя вести с ними бизнес. Физлицам из этого списка запрещается въезд в США. При этом, согласно принятому в прошлом году в США закону CAATSA, Штаты теперь следят за операциями попавших под санкции лиц по всему миру и готовы наказывать их помощников из любых юрисдикций.

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Бизнес

В частности, по информации собеседников, Вексельберг на встрече с Медведевым рассказывал о заморозке счетов, риске остановки предприятий в Европе, необходимости снизить свою долю в иностранных компаниях ниже контрольного пакета и резком росте стоимости кредитов.

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Источники The Bell подчеркивают, что одна из насущных проблем Вексельберга — margin calls по кредитам, которые привлекались под залог акций UC Rusal (также попала под санкции США), чья капитализация рухнула после введения санкций. Двое собеседников портала уточняют, что речь идет о кредитах на сумму около $800 млн — $1 млрд. Представитель «Реновы» не ответил на запрос The Bell.

Один из собеседников The Bell отметил, что о конкретных механизмах помощи Вексельберг не просил, однако он передал Медведеву «обращение компании».

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Ранее РБК писал, что санкции США помешали Вексельбергу продать золотодобывающий актив — «Золото Камчатки». Источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что GV Gold раздумала покупать «Золото Камчатки», поскольку инвесторов в преддверии давно запланированного IPO может напугать покупка этого «токсичного» актива.

Кроме этого, как писал РБК, «Ренова» не получила дивиденды за 2017 год от своих швейцарских компаний Sulzer и Oerlikon примерно на 127 млн швейцарских франков. Компании не хотят подставляться под риск вторичных санкций США.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: санкции , Виктор Вексельберг , «Ренова» , Дмитрий Медведев
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