Рубен Варданян прекратил голодовку в СИЗО после уговоров семьи

Бывший госминистру непризнанной республики Нагорный Карабах (ныне под контролем Азербайджана) Рубен Варданян, который находится в заключении в Баку, прекратил объявленную в начале апреля голодовку после уговоров семьи. Об этом говорится в заявлении его родственников, опубликованном в телеграм-канале Варданяна.

«Семье Рубена Варданяна наконец-то удалось уговорить его прекратить голодовку, так как его здоровье и условия содержания ухудшаются. <...> Услышав о том, что в мире предпринимаются меры по освобождению задержанных армян, Рубен Варданян уступил настоятельным просьбам семьи и нехотя согласился приостановить голодовку ради спокойствия близких», — сказано в сообщении.

В середине апреля сын Варданяна Давид рассказал телеканалу РБК, что его отец объявил голодовку в заключении в Азербайджане. С его слов экс-госминистр держал ее с 5 апреля, то есть почти три недели. Варданян требовал освобождения всех армянских заключенных, в том числе самого себя.

С тех пор, как заявила семья политика, Варданян смог позвонить родственникам лишь дважды. 25 апреля ему разрешили связаться с женой. Во время первого телефонного разговора Варданян рассказал, что более двух недель был «в полной изоляции» и ему не разрешали даже читать, говорилось в заявлении его семьи от 20 апреля.

Варданян — предприниматель и инвестор. По итогам 2021 года Forbes оценивал состояние бизнесмена в $1 млрд, он занимал 116-е место в рейтинге богатейших российских миллиардеров. В сентябре 2022 года он отказался от российского гражданства и уехал в Нагорный Карабах, где возглавил правительство непризнанной республики. В феврале 2023 года он ушел в отставку, но остался в столице республики — Степанакерте.

Осенью 2023 года Варданяна задержали при попытке въехать в Армению из Нагорного Карабаха, где Азербайджан провел «антитеррористическую операцию». Впоследствии он был арестован.

Варданяна обвиняют в незаконном пересечении границы Азербайджана в сентябре 2022 года, финансировании терроризма, в создании незаконных вооруженных формирований и участии в их деятельности. В январе Варданяну продлили арест на четыре месяца. Президент России Владимир Путин призывал Баку «проявить милосердие» к экс-госминистру.