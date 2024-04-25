Тренер ЦСКА заявил о рухнувших на газон игроках «Спартака» после дерби
Футболисты «Спартака» после матча рухнули на газон, заявил журналистам главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, комментируя журналистам итог игры 21-го тура РПЛ.
«Футболисты «Спартака» после матча рухнули на газон, мы доставили им неприятностей. Никто не хотел уступать, эта энергия не дала показать атакующих действий. Было много моментов и комбинаций, но не хватало хладнокровия. Мы не доводили до ума комбинации. Но и надо отдать должное «Спартаку», — сказал он.
После игры тренер «Спартака» Владимир Слишкович заявил, что его команда была ближе к победе, но Федотов с этим не согласился. «Нормально, что Слишкович считает, что «Спартак» был ближе к победе. Я считаю, что мы были ближе к победе — вспомните момент Ваньки Облякова», — добавил Федотов.
После 25 мачтчей РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.
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