Тренер ЦСКА заявил о рухнувших на газон игроках «Спартака» после дерби

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что в матче против «Спартака» никто не хотел уступать. Также он отметил, что во время комбинаций игрокам не хватало хладнокровия

Влидимир Федотов (Фото: Pavel Kashaev / Global look press)

Футболисты «Спартака» после матча рухнули на газон, заявил журналистам главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, комментируя журналистам итог игры 21-го тура РПЛ.

«Футболисты «Спартака» после матча рухнули на газон, мы доставили им неприятностей. Никто не хотел уступать, эта энергия не дала показать атакующих действий. Было много моментов и комбинаций, но не хватало хладнокровия. Мы не доводили до ума комбинации. Но и надо отдать должное «Спартаку», — сказал он.

После игры тренер «Спартака» Владимир Слишкович заявил, что его команда была ближе к победе, но Федотов с этим не согласился. «Нормально, что Слишкович считает, что «Спартак» был ближе к победе. Я считаю, что мы были ближе к победе — вспомните момент Ваньки Облякова», — добавил Федотов.

После 25 мачтчей РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.