Гражданство России: как получить и что нужно знать

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

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Что такое гражданство России

Российское гражданство — это устойчивая правовая связь между человеком и Россией, определяющая принадлежность человека к государству. Наличие российского гражданства означает, что человек является полноправным гражданином России со всеми правами и обязанностями, включая возможность получать внутренний паспорт, голосовать на выборах и пользоваться социальными гарантиями государства. Однако оно также накладывает обязательства, такие как служба в армии (для мужчин призывного возраста) и соблюдение законов страны. Его можно получить по рождению, в упрощенном порядке или через стандартную процедуру натурализации. В Конституции не прописано различие между гражданством, полученным по праву рождения, и приобретенным гражданством. Ст. 6 Конституции России запрещает лишать гражданства. Согласно Основному закону, «гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его». В то же время с 2017 года в российском законодательстве есть основания, по которым могут аннулировать решение о выдаче приобретенного гражданства. В 2023 году этот перечень был расширен и ныне включает более 60 преступлений.

Единый день голосования в Москве (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Принципы гражданства России

Российское гражданство основывается на принципах, зафиксированных в ст. 5 Закона «О гражданстве Российской Федерации». Эти принципы определяют, как государство относится к гражданству и как гражданство реализуется на практике.

Единое гражданство

В стране действует одно гражданство — гражданство Российской Федерации. Права и обязанности, которые оно дает, не зависят от условий приобретения гражданства.

Недопустимость произвольного лишения гражданства

Человек не может быть лишен гражданства просто по решению государства, если он его получил законно. Это является защитой от возможного произвола.

Постоянное гражданство

Гражданин России сохраняет свой статус, где бы он ни находился — внутри страны или за ее пределами. Само по себе проживание за границей не лишает человека гражданства.

Кроме того, гражданин России не может быть выслан за пределы страны и не может быть выдан иностранному государству.

Добровольность вступления и выхода

Никто не может быть принужден к гражданству. Человек сам решает, хочет ли он стать гражданином или, при наличии гражданства, отказаться от него.

Равенство граждан

Все граждане России равны независимо от происхождения, национальности, языка, пола, вероисповедания и т. п. Закон одинаков для всех.

Защита граждан России

Государство обязано защищать своих граждан, где бы они ни находились — как внутри страны, так и за ее пределами.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

История гражданства в России

В России понятие гражданства в современном смысле стало формироваться после Петровских реформ в XVIII веке, когда усилилось централизованное государственное управление и потребовалась четкая принадлежность к подданству Российской империи. В то время «подданные» императора не имели гражданских прав в современном понимании, но были юридически связаны с государством.

Гражданство в РСФСР как понятие оформилось после Октябрьской революции. Первый декрет о гражданстве был принят в 1918 году. Он определял, кто считается гражданином нового государства. В течение 1918-1921 годов в РСФСР появились нормы, регулирующие выход из гражданства, его лишение и упрощенный порядок получения.

В советский период (с 1924-го) институт гражданства регулировался союзным законодательством, появилось единое союзное гражданство, установленное Договором об образовании СССР, союзной Конституцией 1924-го и Положением о союзном гражданстве, утвержденным постановлением ЦИК СССР в октябре 1924-го. Первый закон о гражданстве СССР был принят в 1938-м, следующие редакции принимались в 1978-м и в 1990-м.

Фото: ТАСС

Современное российское законодательство о гражданстве ведет историю с Закона РСФСР от 28 ноября 1991 года № 1948-1 «О гражданстве РСФСР» (с 1993-го — «О гражданстве Российской Федерации»). В 2002 году был принят федеральный закон № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», заложивший основу современного порядка приобретения, прекращения и регулирования гражданства в России. В 2023-м вступил в силу новый федеральный закон № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», действующий до сих пор.

Как получить гражданство России

Гражданство можно получить в следующих случаях:

по рождению (один из родителей ребенка имеет гражданство России);

в результате приема в гражданство;

при признании гражданином (например, граждан бывшего СССР);

в результате оптации — выбора гражданства при изменении госграницы;

в соответствии с международным договором России.

Получение российского гражданства предполагает два основных пути.

1. В общем порядке. Чаще всего так получают гражданство трудовые мигранты из стран, не подпадающих под упрощенные схемы — например граждане Вьетнама, Индии, Китая, Афганистана и некоторых стран Африки; иностранные студенты, получившие образование в российских вузах и решившие остаться; иностранцы без исторических или семейных связей с Россией, которые прожили в стране более 5 лет и хотят закрепиться на постоянной основе, а также граждане стран с ограниченным дипломатическим взаимодействием, у которых нет соглашений с Россией об упрощенной процедуре (например, граждане ЕС, США, Канады и др.).

Прием документов в отделении по вопросам гражданства РФ, разрешений на временное проживание и вида на жительство отдела УФМС России по городу Москве (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

2. В упрощенном порядке (для определенных категорий лиц, при наличии оснований).

Общий порядок

Это стандартный путь, предусматривающий проживание в России на основании вида на жительство и выполнение ряда условий.

Этапы:

Получение разрешения на временное проживание (РВП).

— Основание: квота или наличие льгот (например, брак с гражданином России).

— Срок действия: 3 года, продлению не подлежит. Получение вида на жительство (ВНЖ).

— Не ранее чем через 8 месяцев проживания с РВП.

— Срок действия: бессрочно (с 2024 года), но требует ежегодного уведомления о проживании. Подача заявления на гражданство — через 5 лет после получения ВНЖ и проживания в России. Собеседование на знание русского языка, истории и основ законодательства России (есть исключения).

Экзаменационное тестирование в одном из ростовских государственных центров для иностранных граждан (Фото: Александр Поготов / РИА Новости)

Получение решения и присяга гражданина России (несовершеннолетние и недееспособные освобождены от нее).

Основной пакет документов:

– заявление по установленной форме в двух экземплярах и три фотографии 3х4 см;

— паспорт (с нотариально заверенным переводом);

— ВНЖ;

— документы, подтверждающие наличие дохода и жилья;

— сертификат о знании русского языка и истории (или диплом российского вуза);

— квитанция об оплате госпошлины (4200 руб. на 2025 год).

Срок рассмотрения заявления — до 12 месяцев.

Упрощенный порядок

Этот путь доступен для тех, кто имеет особые основания, установленные законом. Главное отличие — нет требования о сроке проживания и сдаче экзаменов, процедура проходит быстрее и проще. Таким путем обычно идут:

Дактилоскопическая регистрация во время выдачи российских паспортов жителям ДНР в отделении по вопросам миграции отдела МВД России по Ростовской области в селе Покровское, 2019 год (Фото: Сергей Аверин / РИА Новости)

В январе 2024 года упрощенное получение гражданства стало возможным для заключивших контракты на службу в российской армии до завершения конфликта с Украиной. С января по ноябрь 2024-го, по данным МВД, таким образом получили паспорта 3344 иностранца. С весны 2025 года упрощенный порядок стал доступен для старообрядцев, которые переселяются на Дальний Восток по программе возвращения соотечественников.

Этапы :

Основание для упрощенного порядка (подтверждение статуса или родства). Получение ВНЖ (в некоторых случаях можно сразу подавать на гражданство, минуя РВП и ВНЖ). Подача заявления на гражданство. Принятие присяги и получение паспорта России.

Необходимые документы :

– заявление в двух экземплярах и три фотографии 3х4 см фотографии;

— удостоверение личности;

— документы, подтверждающие основание для упрощения (например, свидетельство о браке, документ о владении русским языком, советский паспорт и т. п.);

– квитанция о госпошлине (тоже 4200 руб).

Срок рассмотрения заявления — до 3 месяцев.

Минимум с 2018 года число получавших российское гражданство ежегодно росло: в 2018 году паспорт получили примерно 269 тыс. человек, в 2019 году — почти 498 тыс., в 2020-м — 656 тыс., в 2021-м — более 735 тыс. человек. Последний раз более 500 тыс. паспортов было выдано в 2010 году. В МВД объяснили такие рекордные цифры спросом со стороны жителей юго-востока Украины — по данным ведомства, они составили 50% обратившихся за российским паспортом. Однако в 2022 году это число впервые за три года снизилось (на 6,4%). По данным миграционной статистики МВД России, в 2022 году российское гражданство получили чуть больше 691 тыс. иностранцев. По данным МВД, чаще всего в 2022 году российское гражданство получали граждане Украины (почти 207 тыс., или 43% от общего количества решений). На втором месте — граждане Таджикистана (174 тыс.), далее следовали Армения (45 тыс.), Казахстан (42 тыс.), Узбекистан (27 тыс.) и Азербайджан (23 тыс.).

В 2023 году российские паспорта получили 378 тыс. человек, а в 2024 году — 209 тыс. (то есть на 44,8%, чем годом ранее).

Второе и двойное гражданство в России

В российском законодательстве допускается наличие второго и двойного гражданства. В первом случае Россия, хотя и не запрещает человеку иметь гражданство другой страны, признает его только своим гражданином. Во втором случае страна признает, что человек имеет права и обязанности и другого государства.

Второе гражданство

В 2014 году в России приняли закон об обязательном уведомлении о втором гражданстве. В следующем году о наличии второго паспорта заявили 900 тыс. россиян: большинство сообщили о гражданстве США, Великобритании и Израиля. При наличии или получении гражданства другого государства россиянин обязан уведомить МВД об этом в течение 60 дней с момента приобретения иностранного гражданства. Это касается всех россиян, проживающих как в стране, так и за ее пределами.

За неуведомление предусмотрена административная ответственность — от 500 руб. до 1 тыс. руб. В отдельных случаях возможна и уголовная ответственность (например, если двойное гражданство использовалось с умыслом скрыть сведения в официальных документах). Санкция в этом случае — штраф до 200 тыс. руб или обязательные работы.

В марте 2023 года президент Владимир Путин подписал закон о прекращении украинского гражданства для граждан России со дня подачи заявления в МВД о нежелании в нем состоять. В июле 2025 года Путин подписал указ, по которому МВД сможет проверять, не пользуются ли такие граждане правами граждан Украины (и не исполняют ли обязанности граждан Украины). В случае подтверждения подозрений в отношении человека его заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины аннулируют, второй раз подать такое заявление можно через десять лет.

В большинстве других случаев наличие второго гражданства регулируется в одностороннем порядке: человек остается российским гражданином, а второе гражданство учитывается только при выполнении обязанностей по уведомлению.

Двойное гражданство

Двойное гражданство — это статус, при котором человек одновременно является гражданином двух государств. О двойном гражданстве у России заключено двустороннее соглашение с Таджикистаном — граждане одной страны признаются гражданами другой на территории обоих государств, без необходимости отказа. Также действуют соглашения с частично признанными государствами в Закавказье — Абхазией и Южной Осетией. С июля 2025 года можно приобрести гражданство не только на территории России, но и в самих республиках.

С 1993 года действовал аналогичный договор и с Туркменистаном, но после 2015 года признание двойного гражданства прекращено.

С 2021 года двойное гражданство в России запрещено для государственных и муниципальных служащих, имеющих доступ к гостайне.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Отказ от гражданства России

Гражданин России может добровольно отказаться от этого своего гражданства, но только при соблюдении ряда условий. Это не автоматический и не мгновенный процесс, а четко регламентированная юридическая процедура.

Условия для отказа

Наличие другого гражданства или гарантированное его получение (чтобы не остаться лицом без гражданства);

Отсутствие долгов, неисполненных обязательств перед государством, включая налоги, кредиты и алименты;

Нет статуса обвиняемого или осужденного в России, и в отношении него не ведется уголовное преследование.

Порядок отказа :

Собрать документы, включая: заявление по установленной форме;

паспорт гражданина России;

подтверждение наличия (или гарантии получения) иного гражданства;

справки об отсутствии задолженностей и обязательств перед Россией. Подать заявление: в России — в территориальное подразделение МВД;

за границей — в российское консульство. Ожидать решения — процесс занимает до 12 месяцев, так как требует рассмотрения на федеральном уровне и подписания указа президента.

После отказа гражданство можно восстановить, но уже в общем или упрощенном порядке — как и любое иное лицо, желающее его получить. При этом придется снова пройти все установленные этапы.

По данным МИД России, в 2019 году от российского гражданства отказались 4356 человек, в 2020 году — 3877 человек, в 2021 году — 4055, в 2022-м — 4306. При этом внутри России от российского паспорта в 2022-м отказались всего 40 человек.

Лишение гражданства России

Рожденного в России человека нельзя лишить гражданства ни при каких обстоятельствах. Лишение гражданства России в принудительном порядке законом не предусмотрено — Конституция прямо запрещает это (ст. 6).

Но есть нюансы относительно приобретенного гражданства:

Если человек получил гражданство обманом (например, подделал документы, скрыл важную информацию), его решение о приеме в гражданство могут отменить. Формально это не лишение, а аннулирование неправомерного решения.

Такое решение принимает президент России по представлению МВД или ФСБ.

Лишение приобретенного гражданства за преступления

Практика лишения гражданства за правонарушения действует с 2017 года. В апреле того года президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир 24» впервые допустил, что в России может быть введена практика отмены решений органов государственной власти, на основании которых было выдано российское гражданство, в том случае, если выяснится, что гражданин России связан с запрещенной в ней террористической группировкой «Исламское государство». В том же месяце в Госдуму был впервые внесен законопроект о лишении приобретенного гражданства России тех, кто причастен к террористической деятельности. После доработок он был принят парламентом и подписан президентом в июле того же года. Первым по нему в июне 2020 года лишили гражданства уроженца Украины Алексея Новикова, который был осужден за попытку вступить в «Исламское государство» (запрещено в России).

После 2022 года в России расширили перечень условий утраты приобретенного гражданства. С осени 2023 года к существующим условиям добавились совершение «действий, создающих угрозу национальной безопасности» страны и преступлений, предусмотренных в том числе ст. 207.3 Уголовного кодекса России (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России) и ст. 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России). Всего под определение подпадали 64 статьи кодекса, в том числе связанные с ответственностью за экстремистскую или террористическую деятельность. Среди перечисленных в законе статей УК есть также «наркотические». Глава МВД Владимир Колокольцев объяснял это тем, что их добавление связано с ростом числа иностранных граждан, которые совершали подобные преступления; в частности, речь идет о незаконном обороте наркотиков.

Закон был внесен в парламент в конце 2021 года, его инициатор — президент Владимир Путин. Госдума одобрила этот закон 18 апреля 2023 года, Совет Федерации — 26 апреля. В июле того же года сенаторы предложили распространить этот закон на тех, кто приобрел его по рождению или в связи с изменением госграниц (в частности, это жители Крыма после референдума 2014 года).

Вопросы ужесточения миграционного законодательства и приема иностранцев в российское гражданство активизировались после теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024-го, в котором обвинили граждан Таджикистана. В июне 2025 года группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным предложили расширить основания для лишения гражданства. Дополнительными основаниями могут стать убийство, развратные действия в отношении малолетнего ребенка, вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего, изготовление порнографии с изображениями несовершеннолетних, групповое изнасилование, понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера, организация незаконной миграции, преступление «по экстремистскому мотиву». В первом чтении законопроект приняли 8 июля. 15 июля вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая сообщила, что МИД, Генпрокуратура, ФСБ, Минюст и МВД поддержали эту инициативу. После внесения поправок ко второму чтению число оснований для лишения приобретенного гражданства превысило 80. 17 июля Госдума приняла поправку к закону о гражданстве, согласно которой жителей Крыма и регионов, вошедших в состав России в 2022 году, не смогут лишать гражданства за совершенные преступления, покушения и подготовку к преступлениям.

Впервые решение о лишении гражданства МВД вынесло в декабре 2023 года — речь шла о двух россиянах, которых задержали за наркотики. По данным МВД, за 2024 год приобретенного гражданства лишили 1757 человек, в том числе 1200 человек в период с января по октябрь того года. В июне 2025 года за «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности», например, лишили главу киргизской организации соотечественников в Петропавловске-Камчатском Нуру Курманбекову. В июле того же года по этой же статье аннулировали гражданство у главы азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова. В июле 2025 года РБК узнал, что азербайджанского бойца смешанных единоборств Джавида Рзаева лишили российского гражданства за слова «русская свинья». Управление ФСБ по Саратовской области тогда установило, что Рзаев совершил действия, «негативно влияющие на политическую и социальную стабильность в обществе» и создавшие «угрозу национальной безопасности» России.

С апреля 2023 года жителей новых регионов, которые не приняли российское гражданство и таким образом признаются иностранцами, могут депортировать из России.

Лишение приобретенного гражданства за отказ встать на воинский учет

В августе 2024 года заработал закон, по которому иностранцы одновременно с получением российского паспорта должны вставать на воинский учет. МВД обязали передавать сведения о мужчинах, которым одобрили получение российского паспорта. В случае отказа от постановки на учет их будут лишать российского гражданства.

Рейд по проверке документов воинского учета у мигрантов, получивших гражданство РФ, Новосибирск, апрель 2024 года (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

В конце 2024 года Минобороны предложило лишать гражданства людей, уже получивших его и подлежащих воинскому учету, но не вставших на учет в двухнедельный срок.

Лишение гражданства за непринесение присяги

С 1 сентября 2017 года совершеннолетние мигранты, которые хотят получить гражданство России, должны приносить присягу. Если в течение года после получения гражданства она не была принесена, то лицо лишается гражданства. Требование не распространяются на тех, кто получил гражданство до введения обязанности по принесению присяги гражданина (1 сентября 2017 года) или на дату приема в российское гражданство были освобождены от ее принесения.

В апреле 2024 года в Думу внесли законопроект о прекращении приобретенного гражданства за нарушение присяги: неисполнения обязанностей гражданина по защите Конституции, уклонения от воинской службы и мобилизации, неуважения к культуре и истории страны.

Текст присяги гражданина России был утвержден в 2017 году:



«Я, Ф.И.О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободы и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».

В начале ноября 2024-го МВД предупредило, что с 23 ноября начнет лишать гражданства за непринесение присяги. В феврале 2025-го Дума одобрила идею снижения возраста принесения присяги с 18 до 14 лет «с целью повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию России».

Прием документов на получение гражданства России в Крыму, 2014 год (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Что важно знать о гражданстве России