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Военная операция на Украине ,  
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Путин ужесточил санкции против пользующихся правами украинцев россиян

Путин изменил порядок проверки россиян, ложно отказавшихся от паспорта Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, ужесточающий взаимодействие госорганов и граждан России, которых российская сторона считает не имеющими украинского гражданства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ главы государства.

В 2023 году люди с двойным гражданством (России и Украины) смогли подать в российские госорганы заявление о желании лишиться украинского гражданства. Такие люди больше не могут пользоваться правами и выполнять обязанности гражданина Украины.

Если россиянин пользуется правами или исполняет обязанности гражданина Украины, то МВД проводит проверку. Агентство отмечает, что отныне, в случае подтверждения подозрений в отношении человека, его заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины аннулируется, второй раз обратиться с таким заявлением можно лишь спустя десять лет.

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Еще один указ опубликован на портале правовых документов. Согласно ему, теперь решение о запуске проверки в отношении такого гражданина может принимать не только глава территориального отдела МВД, но и его заместитель.

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Софья Полковникова
гражданство Украины гражданство России двойное гражданство
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