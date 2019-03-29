Вступил в силу закон о упрощенном получении гражданства России

Закон, предоставляющий президенту полномочия решать, кто может получить российское гражданство по упрощенной схеме, вступил в силу. С момента подписания документа президентом России Владимиром Путиным прошло 90 дней.

Принятые поправки позволят предоставлять российское гражданство людям из стран со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, а также из государств, где происходят вооруженные конфликты и смена режима. Кроме того, закон упрощает прием в российское гражданство соотечественников, проживающих за рубежом.

Согласно закону о гражданстве, упрощенный порядок его получения не предполагает требований о наличии вида на жительство и непрерывного проживания в России в течение пяти лет, как это предусмотрено общим порядком.

В ряде случаев соблюдение обязательства о сроке проживания в России или вовсе не требуется, или составляет от одного года до трех лет. В этом случае срок рассмотрения документов также сокращен и не превышает шесть месяцев. Для граждан Белоруссии, Казахстана и Киргизии он составляет до трех месяцев. Заявитель также имеет право по истечении года обратиться с повторным прошением в случае заявления о принятии в российское гражданство.

Поправка к закону «О гражданстве РФ» была принята Госдумой в третьем чтении в декабре 2018 года. Законопроект был внесен в Госдуму в начале августа того же года.