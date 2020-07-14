Путин упростил получение российского гражданства

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Иностранцам разрешается получать российское гражданство без отказа от имеющегося. Получить гражданство России в упрощенном порядке могут иностранцы, имеющие хотя бы одного родителя-россиянина, те, у кого супруг или супруга с российским гражданством и кто имеет общих детей в браке, а также постоянно проживающие в России иностранные граждане и носители русского языка.

Кроме того, процедура получения российского паспорта упрощается для граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины, а также для тех, у кого было гражданство СССР, кто проживает в странах, входивших в состав СССР.

Теперь для иностранных граждан и лиц без гражданства, претендующих на гражданство РФ, вводится обязательная дактилоскопическая регистрация.