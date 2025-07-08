В России расширят список оснований для лишения приобретенного гражданства
Госдума (ГД) 8 июня приняла в первом чтении законопроект о расширении списка оснований для лишения приобретенного российского гражданства, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Депутаты приняли это решение единогласно.
Законопроект о расширении перечня оснований, по которым будут лишать приобретенного гражданства, внесли в ГД в конце июня. Согласно документу, такими основаниями станут:
- насильственные действия сексуального характера;
- публичные призывы, оправдание или пропаганда терроризма;
- сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности;
- содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует;
- помощь противнику;
- пропаганда нацистской атрибутики или символики;
- публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства;
- неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру страны.
Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие законопроекта «обеспечит системный и целостный механизм» по прекращению гражданства, что в свою очередь будет способствовать защите и обеспечению нацбезопасности.
Весной 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет лишать приобретенного гражданства за фейки об армии, а также за «действия, создающие угрозу национальной безопасности». Всего в законе перечислено свыше 60 статей УК, в том числе связанных с ответственностью за экстремистскую или террористическую деятельность.
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