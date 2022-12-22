Путин лишил миллиардера Рубена Варданяна российского гражданства

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Много правок и 300 часов на отчеты: особенности работы с госзаказчиками Pro, 15:10
Чемпион Игр раскритиковал допуск мужчин-синхронистов к Олимпиаде в Париже Спорт, 15:09
Регулятор фондового рынка США признал токен биржи FTX ценной бумагой Крипто, 15:01
Как обмануть систему распознавания лиц РБК и Ростелеком, 14:58
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:55
Сборная Польши не стала продлевать контракт с тренером после ЧМ в Катаре Спорт, 14:55
«Призрачную карту» банка «Открытие» назвали одной из лучших на рынке Пресс-релиз, 14:47
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 25%
Подарить подписку
Москва заявила об отказе Еревана от встречи по мирному договору с Баку Политика, 14:46
Балицкий назвал крепкой линию обороны Запорожской области от ВСУ Политика, 14:40
Сборную России не пустили на чемпионат мира по хоккею с мячом в 2023 году Спорт, 14:37
Почему многие проекты по цифровизации складов терпят неудачу Pro, 14:36
Интеллигентность — это про чувство вкуса. Как ее оценить РБК и ГАЛС, 14:35
Новым главой «Открытия» станет бывший заместитель Набиуллиной Финансы, 14:34
Айронмен из «Бэби-клуба»: как наладить бизнес и отношения с женой РБК и Газпромбанк, 14:29
Политика ,  
0 

Путин лишил миллиардера Рубена Варданяна российского гражданства

Осенью Варданян переехал в Нагорный Карабах и стал премьером республики. Отъезд из России он объяснил желанием быть со своим народом в кризисное время
Рубен Варданян
Рубен Варданян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Владимир Путин своим указом удовлетворил прошение бизнесмена Рубена Варданяна о выходе из российского гражданства.

В сентябре Варданян заявил об отказе от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах. В начале ноября он стал премьером непризнанной республики.

Варданян — президент инвестиционной компании «Варданян, Бройтман и партнеры», сооснователь семейного фонда RVVZ Foundation и Московской школы управления «Сколково».

Состояние Варданяна Forbes оценивает в $1 млрд, он находился на 116-м месте в рейтинге российских миллиардеров. Перед переездом в Карабах он передал все свои активы в России под управление партнеров.

Переезд он объяснил желанием поддержать местных жителей. «Сегодня люди Арцаха находятся в очень тяжелом психологическом состоянии, у них нет уверенности в завтрашнем дне. Жители республики, пережившие две войны и потерявшие своих родных и близких в борьбе за независимость, чувствуют себя брошенными», — говорил миллиардер.

Еще до отказа от российского гражданства, в 2021 году, Варданян в интервью РБК рассказывал о намерении начать политическую карьеру в Армении. «Все, что я говорю, я всегда говорю, если та элита, которая консолидируется и вместе посчитает, что это правильное решение, чтобы был я либо другой, любое решение возможно, потому что я готов быть и сапожником для моей нации, и уборщиком, и руководителем», — говорил он.

Читайте на РБК Pro
Забудьте о слове «наличка»: что может вызывать подозрения налоговиков
Доллар по 140 рублей или по 70: что готовит 2023 год
Как Pepsi пообещала подарить истребитель и потерпела пиар-катастрофу
Сколько раз в год простужаться нормально и что поможет болеть реже
Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Рубен Варданян Нагорный Карабах Владимир Путин гражданство
Материалы по теме
Варданяна назначили главой правительства Нагорного Карабаха
Политика
Варданян заявил, что у Еревана нет мандата принимать решения за Карабах
Политика
Варданян рассказал о формуле «рядом, но не вместе» для Карабаха
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter