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Министр объяснил, почему за наркотики заберут приобретенное гражданство

Министр Колокольцев объяснил, почему за наркотики заберут приобретенное гражданство России
Предложение лишать приобретенного российского гражданства в том числе за преступления в сфере оборота наркотиков связано с частотой совершения таких деяний иностранцами, пояснил глава МВД
Владимир Колокольцев
Владимир Колокольцев (Фото: kremlin.ru)

В законопроект «О гражданстве» в части, устанавливающей основания для лишения приобретенного гражданства, попали в том числе «наркотические» статьи УК, так как значительная доля преступлений, совершаемых иностранными гражданами, приходится на сферу оборота наркотиков, рассказал глава МВД Владимир Колокольцев.

«Законопроектом расширяется перечень деяний, которые влекут за собой такое решение (о лишении приобретенного гражданства. — РБК). В перечень внесены тяжкие составы преступлений <...>. Прежде всего это касается незаконного оборота наркотиков. <...> У нас за девять месяцев текущего года увеличилось количество иностранных граждан, совершивших преступления. Но если посмотреть, то 80% этого увеличения происходит за счет их участия в незаконном обороте наркотиков. И поэтому был выбран [для включения в законопроект] такой состав, который влечет за собой прекращение гражданства [России]», — пояснил Колокольцев в ходе заседания Совета Федерации.

При этом министр подчеркнул, что те, кто родился в России, могут быть лишены гражданства только в добровольном порядке.

Законопроект, о котором идет речь, президент Владимир Путин внес в Госдуму в декабре 2021 года. Документ сокращает количество требований более чем к 20 категориям лиц для приема в гражданство России, а также расширяет полномочия президента по определению категорий лиц, которые вправе получить паспорт в упрощенном порядке.

В нем также содержатся основания для прекращения приобретенного гражданства. В первоначальной версии законопроекта в качестве таких оснований было указано совершение преступлений террористической направленности, а также в сфере оборота наркотиков. В частности, предлагалось лишать гражданства за крупное и особо крупное приобретение, хранение, изготовление наркотиков, сбыт наркотиков в особо крупном размере, совершенный организованной группой, хищение либо вымогательство наркотиков в особо крупном размере, склонение к употреблению наркотиков с отягчающими обстоятельствами, например с использованием интернета.

На этой неделе Путин предложил расширить перечень преступлений, за совершение которых будут лишать гражданства. Он внес поправку, добавляющую к перечню преступлений дискредитацию Вооруженных сил России, публичные призывы к нарушению территориальной целостности России, осуществление деятельности нежелательной организации, а также грабеж, истязания, разбой, похищение человека, вымогательство и др.

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Вслед за президентом свои поправки представили и сенаторы. Они предложили включить в список преступлений отказ от участия в боевых действиях, сопротивление военному командиру, самовольное оставление места службы, дезертирство и другие преступления, совершенные в период мобилизации, военного положения или боевых действий.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Владимир Колокольцев МВД гражданство России лишение гражданства наркотики оборот наркотиков
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