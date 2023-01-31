МВД: 40 человек вышли из российского гражданства в 2022 году на территории России

Из российского гражданства в России в 2022 году вышли 40 человек

Фото: Олег Яковлев / РБК

В прошлом году из российского гражданства на территории России вышли 40 человек, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

«В 2022 году выход из гражданства Российской Федерации на территории РФ оформлен 40 заявителям», — говорится в сообщении. Ведомство не уточнило, сколько таких заявлений было в прошлом году.

Выход из гражданства России осуществляется на основании добровольного решения, напомнили в министерстве. Заявление, поданное в общем порядке, будет рассмотрено в течение одного года, в упрощенном порядке — в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи заявления и всех необходимых документов.

В МВД перечислили причины, по которым заявление о выходе из российского гражданства может быть отклонено. К ним относятся не выполненное перед Россией обязательство в соответствии с федеральным законом, привлечение заявителя в качестве обвиняемого по уголовному делу или вступивший в законную силу и подлежащий исполнению обвинительный приговор суда. Также отказать могут, если заявитель не состоит в гражданстве другого государства либо не имеет гарантий его приобретения.

Граждане, которые живут в России, могут обратиться с заявлением в подразделение по вопросам миграции МВД России по месту жительства. Живущие за пределами страны должны пойти в дипломатическое представительство или консульское учреждение России в государстве своего постоянного проживания. МИД статистику по количеству вышедших из гражданства не публиковал.

В прошлом году российское гражданство получили 691 тыс. иностранных граждан, следует из статистики МВД по миграционной ситуации. Это на 44,3 тыс. меньше, чем в 2021 году.