Дума одобрила идею обязать гражданина России приносить присягу с 14 лет

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Госдума России приняла в первом чтении законопроект, обязывающий российских граждан приносить присягу с 14 лет — возраста, при котором россияне впервые получают российский паспорт. Соответствующий документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

«В целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию РФ и законодательство предлагается снижение возраста лиц, обязанных приносить присягу, с 18 до 14 лет», — сказано в пояснительной записке к документу.

Поправки вносятся в 21 и 37 статьи Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». Сейчас решение о предоставлении гражданства России вступает в силу с момента принятия присяги новым гражданином. В случае отказа приносить присягу гражданство будет считаться недействительным, следует из законопроекта.

«Те люди, которые приезжают к нам работать и хотят состояться как граждане Российской Федерации, должны чтить наши законы и делать все, чтобы не дискредитировать это высокое звание. 14 лет — уже тот возраст, когда это можно понимать», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу (цитата по «Парламентской газете»).

Законопроект был внесен в Госдуму 15 ноября 2024 года. Его соавторами стали депутаты от «Единой России» Виктор Водолацкий, Александр Бородай, Артем Туров, Артем Кавинов, Артур Таймазов и депутат от КПРФ Казбек Тайсаев.

Текст присяги гражданина России был утвержден в июле 2017 года. С 1 сентября того же года присягу обязали принимать совершеннолетних мигрантов, желающих получить гражданство России. Лицо лишалось гражданства через полгода после получения, если не была принесена присяга.

Текст присяги звучит так: «Я, Ф. И. О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободы и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».