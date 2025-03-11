Что такое «Исламское Государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ)

Подозреваемые члены ИГИЛ задержанные курдскими силами Пешмерга (Фото: John Moore / Getty Images)

Содержание:

Что такое ИГИЛ

«Исламское государство» — это международная террористическая организация салафистско-джихадистского толка. Признана террористической и запрещена в ряде стран, в том числе в России. Действует в ряде стран Ближнего Востока, Африки и Азии. В России известна по аббревиатуре ИГИЛ (расшифровка — «Исламское государство Ирака и Леванта»), которое она носила в 2013-2014 годы, менее употребителен акроним ДАИШ (сокращение арабского названия «ад-Дауля аль-Исламийя фи-ль Ирак уа аш-Шам»). Получила известность захватом в 2014-2015 годах значительных территорий Сирии и Ирака и провозглашением там «халифата» с центром в сирийском г. Эр-Ракка. В настоящее время действует преимущественно в подполье.

История возникновения ИГИЛ

ИГ ведет историю с 1-й половины 2000-х годов. Ее непосредственным предшественником стала «Аль-Каида в Ираке» — номинально филиал одноименной международной террористической структуры (признана террористической и запрещена в России), которая действовала с 2004 года в так называемом «Суннитском треугольнике» на западе Ирака и совершала теракты против новых властей и их американских союзников во взаимодействии с другими исламистскими группировками.

Социальной базой группировки стали сунниты, оказавшиеся после свержения режима Саддама Хуссейна в 2003 году в положении дискриминируемого меньшинства. После гибели в 2006 году ее основателя и лидера иорданца Абу Мусаба аз-Заркави группа была переименована в «Исламское государство в Ираке» (ИГИ). В течение 2006-2010 годов группировка неизбирательным террором настроила против себя значительную часть суннитского населения и племен и понесла существенные потери, но ее силы были реорганизованы после того как в мае 2010-го ее возглавил Абу Бакр аль-Багдади.

Боевой потенциал ИГИ существенно возрос благодаря активной вербовке бывших военных, полицейских и функционеров в прошлом правящей при Саддаме Хуссейне партии БААС, многие из которых радикализировались в американских тюрьмах в Ираке. В частности, два ближайших сподвижника аль-Багдади — Абу Али аль-Анбари и Абу Муслим ат-Туркмани — были высшими офицерами армии Саддама Хусейна. Важным фактором усиления ИГИ стали рост антиправительственных протестов в суннитских территориях Ирака, вывод американских сил в декабре 2011 года и начало гражданской войны в соседней Сирии.

В конце 2011 года ИГИ направило эмиссаров на восток Сирии, в числе которых был Абу Мухаммад Аль-Джулани, основатель и глава «Джебхат ан-Нусра» («Фронт победы»; ныне «Хайят Тахрир аш-Шам»; обе организации признаны террористическими и запрещены в России).

В марте 2013-го ИГИ вместе с союзными ей формированиями оппозиции удалось закрепиться в городе Эр-Ракка, над которым она установила полный контроль к январю 2014-го. В апреле 2013-го ИГИ провозгласила слияние с «ан-Нусрой» и переименовала себя в «Исламское государство в Ираке и Сирии» (ИГИЛ; «ан-Нусра» этого решения не признала).

В феврале 2014 года ИГИЛ окончательно порвало связи с «Аль-Каидой». Несмотря на разрыв с «ан-Нусрой», террористам ИГИЛ удалось централизовать управление на подконтрольных ей территориях Сирии, наладить шариатское судопроизводство и работу коммунальных и социальных служб. В январе 2014-го под контроль ИГИЛ перешли города Рамади и Эль-Фаллуджа — один из центров антиамериканского сопротивления в Ираке в 2000-е годы.

В июне 2014-го боевики ИГИЛ в серии быстрых и скоординированных рейдов захватили большие территории на севере и западе Ирака, в том числе ряд НПЗ, ГЭС и погранпереходов с Сирией. После взятия второго по величине города Мосула и Тикрита 29 июня 2014 года группировка провозгласила «халифат» с центром в сирийском городе Эр-Ракка. В середине сентября 2014 года ИГ начало наступление на подконтрольные курдам территории севера Сирии.

К началу 2015 года ИГ контролировало значительные территории на западе Ирака и востоке Сирии площадью 90,8 тыс. кв. км, что сопоставимо с размером Бельгии, там проживали около 8-10 млн человек. Группировке также присягнули радикалы в Нигерии, Египте, Ливии, Афганистане, Пакистане, Филиппинах, России, ячейки сторонников МТО действовали в 18 странах мира. В частности, в мае 2015-го связанные с ИГ формирования захватили ливийский г. Сирт. В его вооруженных структурах на Ближнем Востоке состояло от 20 до немногим более 31 тыс. чел., но вместе с военизированными, полицейскими, разведывательными и другими формированиями численность активных участников ИГ могла доходить до 200 тыс.

Для борьбы с ИГ США удалось сформировать международную коалицию с участием 62 стран (позже это число выросло до 85), 13 из которых приняли участие в боевых операциях с воздуха. В августе 2014 года силы коалиции начали авиаудары по позициям ИГ. К концу января 2015-го курдским силам после четырехмесячных боев удалось отбросить ИГ от города Кобани (Айн-эль-Араб). С середины 2015 года под давлением правительственных сил Сирии, Ирака, а также России, Ирана и международной коалиции во главе с США ИГ начали терять территории, к началу 2016 года группировка потеряла 40% территорий в Ираке и 5-20% — в Сирии.

В октябре 2017 года курдские силы отбили у ИГ Эр-Ракку, а в ноябре 2017 года, когда группировку выбили из сирийской провинции Дейр-эз-Зор, она утратила большинство территорий и через месяц была официально объявлена разгромленной иракскими властями. Тогда же о «полном разгроме» ИГ и освобождении территории Сирии заявил и российский Генштаб. В декабре о победе над группировкой заявил президент США Дональд Трамп. В марте 2019 года ИГ потеряло селение Эль-Багуз — последний крупный подконтрольный ей населенный пункт в Сирии, после чего ушло в подполье.

В октябре 2019-го на севере Сирии был ликвидирован главарь МТО Абу Бакр аль-Багдади. Тем не менее ИГ сохранило присутствие в ряде небольших населенных пунктов в пустыне на побережье Евфрата. Кроме того, в общей сложности до 60 тыс. бывших боевиков, членов их семей, симпатизантов и коллаборантов ИГ содержатся в лагерях Эль-Холь и Родж на севере Сирии и в 26 других тюремных учреждениях, которые контролируются курдскими формированиями.

Идеология ИГИЛ

Идеология организации сформировалась на базе радикальных салафи-джихадистских течений, в частности текстов идеологов Абу Мухаммеда аль-Макдиси (сам он эту связь отрицал и обвинял идеологов ИГ в плагиате), Абу Бакра Наджи (настоящее имя неизвестно), а также двух близких лидеру «Аль-Каиды» Айману аз-Завахири теоретиков джихада — Сайида Имама аш-Шарифа и Абу Абдулаха аль-Мухаджира. Одним из ключевых текстов для идеологов группировки стало «Управление дикостью» («Идарат аль-Тавахаш») Абу Бакра Наджи, распространявшийся в интернете среди сторонников «Аль-Каиды» с 2000-х годов. Сам ИГ не сумел привлечь на свою сторону влиятельных и авторитетных идеологов и богословов салафитского толка, однако прикладывал значительные усилия для пропаганды, в первую очередь в интернете и в сетевых периодических изданиях «Ан-Наба» (еженедельно с 2014 года на арабском языке) и «Дабик» (в 2014-2016, на английском языке).

В основе идеологии ИГ — принципы наступательного джихада, предполагающие активную вооруженную борьбу с «неверными» и «отступниками», в первую очередь с шиитами, консолидацию территориального контроля и водворение централизованного государственно-административного аппарата на подконтрольных территориях. Вместе с тем в отличие от «Аль-Каиды», позиционировавшей себя малочисленным боевым «авангардом», ИГ сконцентрировался на массовом привлечении сторонников, в том числе потенциальных террористов-«одиночек», в связи с чем практически сразу же стал рассматриваться как более серьезная угроза национальной и международной безопасности.

Цели ИГИЛ

Конечной целью ИГ провозглашает создание «всемирного халифата» — теократического государства, построенного на радикальном толковании норм шариата, строгом единобожии (таухид) и очищении ислама от идолопоклонничества (ширка) и недозволенных новшеств (бида). На практике это воплощалось в систематических преследованиях шиитов, христиан, езидов и несогласных с целями ИГ суннитов, этноконфессиональных чистках, разрушении объектов материального и культурного наследия, рейдах полиции нравов (хизба), репрессиях, публичных казнях и телесных наказаниях.

В отличие от «Аль-Каиды», рассматривавшей борьбу с США как необходимое условие экспансии в исламском мире, ИГИ с самого начала действовало автономно от «Аль-Каиды» и с середины 2000-х годов сосредоточилось на «иракизации» джихадизма и формировании стабильного территориального ядра на Ближнем Востоке, в первую очередь в Ираке. Эти принципы были сформулированы в начале 2007-го одним из идеологов группировки шейхом Усманом Абд ар-Рахманом ат-Тамими. Первые попытки установления квазигосударственного аппарата были предприняты в 2006 после провозглашения «Исламского государства в Ираке», в апреле 2007-го и в затем в сентябре 2009-го группировка сформировала «кабинет министров». Эту идею МТО удалось в полной мере реализовать только в 2014-17 годы, когда ИГ контролировал значительные территории в Ираке и Сирии. Тогда группировка создала разветвленный квазигосударственный и бюрократический аппарат из центральных и провинциальных органов власти, муниципальных органов, судов, образовательных и социальных учреждений.

В ноябре 2015-го на волне территориальных успехов на Ближнем Востоке тогдашний главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади провозгласил целью создание государства на территории Ливии, Саудовской Аравии, Марокко, Египта, Йемена, Алжира, Туниса и других мусульманских стран. После поражения в течение 2017-2019 годов на Ближнем Востоке ИГ в 2022-м провозгласило своей целью хиджру (эмиграцию) и джихад в Африке в качестве нового приоритетного фронта активности группировки.

Резонансные террористические акты и военные преступления ИГИЛ

В начале августа 2014 года в мухафазе Синджар (Ирак) боевики ИГ приступили к геноциду езидов — этноконфессиональной группы курдов, которые исповедуют собственную религию, сформировавшуюся на базе зороастризма и манихейства. Их действия сопровождались массовыми внесудебными казнями и расправами, принудительными обращениями в ислам, порабощением по меньшей мере 5270 женщин и девочек, которые были принудительно выданы замуж за боевиков МТО и подвергались сексуальной эксплуатации. В ходе этих действий погибло или пропало без вести по меньшей мере 10 тыс. человек.

Кроме того, группировка занималась систематическим разрушением объектов культурного наследия в Ираке и Сирии. Среди них — античный археологический комплекс в сирийской Пальмире, которую ИГ захватили в мае 2015-го. Там боевики МТО уничтожили или частично разрушили фасад римского амфитеатра, храмы Бэла и Баалшамина, Триумфальную арку, несколько погребальных башен. В числе прочих важных объектов были разрушены памятники ассирийского города Нимруд. Целями ИГ также становились шиитские мечети, гробницы и мавзолеи, христианские культовые объекты в разных провинциях Ирака и Сирии, езидские святыни в г. Синджар. Боевики ИГ наладили контрабандную торговлю музейными экспонатами и артефактами, антиквариатом.

В течение 2015-2016 годов группировка взяла на себя ответственность за ряд громких терактов в Европе, в США, в Ливане, Ираке, Сирии, Саудовской Аравии, Йемене, Тунисе, Бангладеш, Турции, Пакистане и других странах. В октябре 2015-го ИГ взяло на себя ответственность за крушение российского пассажирского самолета А321 на Синайском полуострове в Египте (тогда погибло 224 человека). 13 ноября 2015 года 130 человек погибли в серии скоординированных нападений в Париже.

В 2017 году совершила громкие теракты в Великобритании, Испании, США и в Египте, в 2018-м — в Индонезии, Пакистане, Ирландии и Франции, в 2019-м — на Филиппинах, в Тунисе и в Шри-Ланке. Наиболее смертоносными стали взрывы в христианских церквях и отелях в Коломбо (Шри-Ланка), в ходе которых погибло более 800 человек.

Кроме того, после 2014-го ИГ заявило о себе резонансными и жестокими показательными казнями заложников — граждан Великобритании, США, Японии, Иордании и Египта.

ИГИЛ в настоящее время

В настоящее время ИГ действует преимущественно в подполье. Важное исключение — некоторые страны Африки, в частности северо-восточные штаты Нигерии в районе озера Чад, где ИГ контролирует отдельные сельские территории на пограничье Нигерии, Нигера, Камеруна и Чада. Они образуют т.н. Западноафриканскую провинцию (велаят) этой МТО. Это крупнейшее по численности (около 4-7 тыс.) отделение ИГ, оно образовалось в 2015 году в ходе присяги ИГ и последующего раскола нигерийской группировки Джамаат ахль ас-сунна лид-дава валь джихад («Общество приверженцев распространения сунны и джихада», более известна как «Боко харам»).

В 2022 году путем выделения из западноафриканского филиала образовалась отдельная «сахельская» провинция ИГ (ИГ-Сахель). Она объединяет боевиков-джихадистов из трех сахельских стран — Мали, Нигера и Буркина-Фасо, которые с 2016-го действуют под эгидой ИГ в малийских регионах Менака и Гао и в зоне Липтако-Гурма на пограничье этих трех государств.

На подконтрольных территориях в этих странах ИГ взимает религиозные налоги (закят), насаждает строгие нормы шариата (в том числе в ношении одежды) и выполняет ряд квазигосударственных функций (урегулирование земельных и территориальных споров, отправление правосудия, и т.д.), а также ведут борьбу с конкурирующими формированиями, союзными «Аль-Каиде».

Другие важные для ИГ очаги активности расположены на востоке Демократической Республике Конго и на севере Мозамбика, где филиалы ИГ образовались в 2019 году путем присяги на верность МТО ранее действовавших там джихадистских формирований. На востоке Африки очаг активности ИГ в 2015-м сложился в Сомали, его основу составили перебежчики из радикального движения «Аш-Шабаб». Еще два филиала на континенте действуют в Ливии и на Синае (Египет), однако в настоящее время они неактивны. Деятельность всех этих филиалов координируется так называемым Глобальным управлением провинций, предположительно расположенном в Сомали.

Согласно Islamic State Worldwide Activity Map, на Африку в 2024-м году пришлось 70% терактов и 64% всех жертв группировки в мире.

Среди важнейших филиалов и структур ИГ за пределами Ближнего Востока и Африки — «ИГ-Хорасан» — центральноазиатский филиал МТО. Он был образован в 2015 году. Базой «ИГ-Хорасан» стали восточные провинции Афганистана, в том числе пакистанское пограничье. Его образовали боевики-перебежчики из пакистанской группировки «Техрик-е Талибан Пакистан», вытесненные в Афганистан в 2014 году в ходе операций пакистанских силовиков, и присягнувшие ИГ члены других радикальных движений региона (в том числе некоторые афганские талибы).

В течение 2018–2020 годов «Талибан» независимо от афганского правительства и его союзников проводил операции против баз и ячеек ИГ на севере и востоке Афганистана, на которые «ИГ-Хорасан» отвечал террористическими актами против мирного населения и иностранцев. Противостояние продолжилось после захвата власти талибами в августе 2021 года. В начале 2024 года боевики этого филиала совершили резонансные теракты в России (в «Крокус Сити Холле», 145 погибших) и в Иране (в провинции Керман, 94 погибших).

Остальные значимые филиалы ИГ базируются в Йемене и Пакистане.

Экономика «Исламского государства»

ИГ не публиковал экономической статистики. Однако эксперты и наблюдатели сходятся в том, что благодаря контролю над фискальными структурами, оказавшимися на подконтрольных территориях, ИГ на пике обладало значительными финансовыми средствами, которые складывались из прямых и косвенных налогов и сборов (в том числе с бизнеса и сельского хозяйства), конфискаций имущества, контрабанды нефти, газа, драгоценностей и антиквариата, экспроприаций денег из банков. В частности, до лета 2015 года Багдад продолжал выплачивать зарплаты госслужащим на оккупированных ИГ территориях, с которых ИГ удерживало НДФЛ. По консервативным оценкам, в 2014-16 годы выручка МТО от прямых и косвенных налогов достигала $800 млн.

До 39% бюджета группировки составляли доходы от продажи нефти и газа, которые приносили группировке, по разным оценкам, от $1 до 5 млн в день при среднем уровне добычи в 50-100 тыс. баррелей. Кроме того, группировка контролировала порядка 40% производства зерна в Ираке и до 80% производства хлопка в Сирии.

Общая сумма контролируемых группировкой активов (включая нефтегазовые запасы) к концу 2014-го могла достигать $2 млрд. С 2016 года по мере утраты контроля над эксплуатируемыми нефтегазовыми месторождениями налоги стали играть все более важную роль в финансировании ИГ. К началу 2017-го ИГ потеряло 80% прежних доходов. К 2018 году, после поражения в Сирии и Ираке, доходы террористической группировки снизились до приблизительно $3 млн, однако МТО сумела легализовать часть средств через подставных лиц в странах Ближнего Востока.

Лидеры и руководство ИГИЛ

С мая 2010-го и до 2019 года руководителем ИГ был уроженец Ирака Абу Бакр аль-Багдади (настоящее имя Ибрагим Аввад Ибрагим аль-Бадри), в июне 2014-го он был избран «халифом» под именем Ибрагим. После его ликвидации в октябре 2019-го группировку возглавляли иракцы Абу-Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши (до февраля 2022-го) и Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Курайши (до октября 2022-го). Следующим «халифом» стал Абу аль-Хуссейн аль-Хусейни аль-Курайши (до апреля 2023). Он стал первым сирийцем во главе группировки. После его ликвидации с августа 2023 года ИГ руководит Абу Хафс аль-Хашими аль-Курайши. О его личности и биографии известно крайне мало.

При «халифе» действует совет (шура), который избирает и теоретически может смещать руководителя группировки, однако на практике его состав формируется из его ближайших сторонников. Важную роль в управлении оккупированными территориями играл высший исполнительный орган — Комитет уполномоченных, каждый член которого возглавлял совет (диван), ответственный за то или иное направления деятельности (финансы, СМИ, образование и др.). Довольно значительную роль также играли управления халифа и официального представителя группировки, а также «губернаторы» (вали) наиболее важных для ИГ провинций.

Достаточно важную роль в структурах МТО играет сомалиец Абдулкадир Мумин — лидер сомалийского филиала группировки, которая базируется в горах Галгала автономного региона Пунтленд. Из Сомали он руководит Главным управлением провинций, отвечает за финансы и координацию ячеек и филиалов ИГ по всему миру. Его считают неофициальным главой всей организации.

Участники ИГИЛ из других стран

Предшественник ИГИЛ — «Аль-Каида в Ираке» — был организован выходцами из Иордании и Сирии. После 2010 года в руководящих звеньях организации стали преобладать джихадисты из Ирака. Однако благодаря военным успехам летом 2014 года ИГ, по оценкам США, привлек в свои ряды не менее 20 тыс. боевиков из по меньшей мере 90 стран, в том числе 3,4 тыс. европейцев. К 2016 году, по данным США и ООН, это число достигло 36,5 тыс. при 6,6 тыс. граждан стран Европы. Большинство из них были представителями политизированной суннитской молодежи, которые оказались восприимчивы к пропаганде ИГ в интернете. Достаточно значительной оказалась доля выходцев из Индонезии, с Кавказа и Центральной Азии, в частности два боевика — грузинский чеченец Абу Омар аш-Шишани (убит в 2016-м) и таджикистанец Гулмурод Халимов (убит в 2017-м) — занимали должности «министров войны». В июне 2015-го российское МВД оценило численность воюющих в группировке россиян в 1,8 тыс. человек.