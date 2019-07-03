Путин упростил получение гражданства России для иностранных специалистов

Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий высококвалифицированным иностранцам и лицам без гражданства получение российских паспортов. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Ранее они должны были отработать в России три года по профессии из установленного перечня. Теперь срок сократился до одного года. Закон вступит в силу через три месяца со дня его опубликования.

В начале июля 2018 года в МВД сообщили, что работают над упрощением процедуры получения российского гражданства иностранными высококвалифицированными специалистами.

Соответствующее поручение Путин дал в конце июня прошлого года по итогам «прямой линии». Он попросил МВД и Минтруда принять меры по упрощению получения паспортов для тех иностранцев, которые имеют «компетенции, востребованные российской экономикой».