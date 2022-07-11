Путин ввел упрощенное российское гражданство для всех украинцев

Жители ДНР и ЛНР получили право на упрощенный порядок получения гражданства России еще в 2019 году, жители Херсона и Запорожья — в мае 2022 года

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР, ЛНР или Украины <...>, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», — говорится в тексте указа.

В документе отмечается, что пребывание на военной службе не должно быть основанием для отказа предоставлять гражданство.

С заявлением на получение российского гражданства также могут обратиться лица без гражданства, но имеющие миграционную карту, разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника госпрограммы о добровольном переселении.

Жители ДНР и ЛНР получили право на упрощенный порядок получения гражданства России еще в 2019 году, жители Херсона и Запорожья — в мае 2022 года. Процедура позволяет сократить срок проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в России до подачи заявления на гражданство — до года и менее.

Получать гражданство России по упрощенной схеме еще могут иностранцы с как минимум одним родителем-россиянином, постоянно проживающие в России иностранцы, носители русского языка, представители некоторых профессий. 30 мая Путин упростил получение гражданства детям-сиротам с Украины, из ДНР и ЛНР. Подать заявление могут опекуны и попечители детей-сирот, которые являются гражданами России, ДНР, ЛНР или Украины, а также руководители общественных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Украины.

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В июне в МВД сообщали, что с апреля 2019 года российское гражданство получили более 800 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик.