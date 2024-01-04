 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин подписал указ о получении гражданства участниками военной операции

Путин подписал указ о получении гражданства России участниками военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Новые законы в России
Пошедшие в армию до конца военной операции иностранцы смогут получить российское гражданство, не сдавая экзамены на знание русского языка, истории России и основ российского законодательства
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Иностранцы, заключившие до завершения специальной военной операции контракт на службу в российской армии, смогут в упрощенном режиме получить гражданство России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Согласно документу с заявлением о предоставлении российского гражданства в упрощенном режиме могут обращаться:

  • иностранцы, проходящие военную службу в Вооруженных силах России или иных воинских формированиях в период военной операции;
  • иностранцы, заключившие во время военной операции контракты на прохождение такой службы;
  • иностранцы, уволенные с такой службы во время военной операции по состоянию здоровья, достижению предельного возраста или в связи с истечением срока действия контракта;
  • а также члены их семей.

Важность указа председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн объяснил тем, что принимавшие участие в военной операции в составе российских воинских формирований иностранцы после получения гражданства уже не могут быть выданы на родину, где им грозило бы уголовное преследование.  «Теперь проблема с выдачей ветеранов СВО в другие страны, где их ждет наказание за «наемничество», разрешится. Своих граждан Россия не выдает!» — написал Хинштейн в своем telegram-канале.

Представители всех названных выше категорий смогут подавать заявления на получение российского гражданства без соблюдения общих правил, то есть не сдавая экзамены на знание русского языка, истории России и основ российского законодательства. На них также не распространяется требование о постоянном проживании в России на основании вида на жительство в течение пяти лет. Кроме того, основанием для отказа в предоставлении гражданства для таких иностранцев не может быть, например, наличие неснятой или непогашенной судимости или участие в вооруженных конфликтах.

При подаче заявления на гражданство иностранцы проходят обязательную дактилоскопическую регистрацию, решение о предоставлении гражданства (при отсутствии дисквалифицирующих обстоятельств, таких как участие в действиях, направленных против российских военнослужащих, или стремление к насильственному изменению основ конституционного строя) должно быть принято в течение месяца.

Авторы
Теги
Персоны
Евгений Калюков Евгений Калюков
Владимир Путин российское гражданство Военная операция на Украине Минобороны
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Рогов сообщил об обстреле Токмака и Васильевки
Политика
В украинском городе Кропивницкий прогремели взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Очередь легковушек из Белоруссии в ЕС выросла в 2,4 раза за сутки Политика, 14:06
Надаль впервые за полтора года вышел в четвертьфинал турнира ATP Спорт, 14:02
Собянин сообщил о создании оперштаба из-за пожара на подстанции Город, 13:56
Овечкин сравнялся с Горди Хоу по очкам в большинстве Спорт, 13:43
Число жертв землетрясения в Японии достигло 84 человек Общество, 13:37
Основной актив: стоит ли инвестировать в золото в 2024 году Pro, 13:30
Путин упростил прием в россияне граждан Украины, Сирии, Йемена и Ирака Политика, 13:24
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Путин подписал указ о получении гражданства участниками военной операции Политика, 13:04
Фигуристка Косторная ответила на обвинения дизайнеров в неоплате костюмов Спорт, 12:49
В Санкт-Петербурге побили рекорд суточной минимальной температуры Общество, 12:43
Индекс Nikkei и курс иены упали после землетрясений в Японии Инвестиции, 12:34
«Национальный позор»: почему US Steel продали японским конкурентам Pro, 12:23
Акунин, Пригожин и Абызов — главные уголовные дела и приговоры 2023 года Общество, 12:20 
В украинском городе Кропивницкий прогремели взрывы Политика, 12:09