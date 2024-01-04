Путин подписал указ о получении гражданства участниками военной операции

Пошедшие в армию до конца военной операции иностранцы смогут получить российское гражданство, не сдавая экзамены на знание русского языка, истории России и основ российского законодательства

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Иностранцы, заключившие до завершения специальной военной операции контракт на службу в российской армии, смогут в упрощенном режиме получить гражданство России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Согласно документу с заявлением о предоставлении российского гражданства в упрощенном режиме могут обращаться:

иностранцы, проходящие военную службу в Вооруженных силах России или иных воинских формированиях в период военной операции;

иностранцы, заключившие во время военной операции контракты на прохождение такой службы;

иностранцы, уволенные с такой службы во время военной операции по состоянию здоровья, достижению предельного возраста или в связи с истечением срока действия контракта;

а также члены их семей.

Важность указа председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн объяснил тем, что принимавшие участие в военной операции в составе российских воинских формирований иностранцы после получения гражданства уже не могут быть выданы на родину, где им грозило бы уголовное преследование. «Теперь проблема с выдачей ветеранов СВО в другие страны, где их ждет наказание за «наемничество», разрешится. Своих граждан Россия не выдает!» — написал Хинштейн в своем telegram-канале.

Представители всех названных выше категорий смогут подавать заявления на получение российского гражданства без соблюдения общих правил, то есть не сдавая экзамены на знание русского языка, истории России и основ российского законодательства. На них также не распространяется требование о постоянном проживании в России на основании вида на жительство в течение пяти лет. Кроме того, основанием для отказа в предоставлении гражданства для таких иностранцев не может быть, например, наличие неснятой или непогашенной судимости или участие в вооруженных конфликтах.

При подаче заявления на гражданство иностранцы проходят обязательную дактилоскопическую регистрацию, решение о предоставлении гражданства (при отсутствии дисквалифицирующих обстоятельств, таких как участие в действиях, направленных против российских военнослужащих, или стремление к насильственному изменению основ конституционного строя) должно быть принято в течение месяца.