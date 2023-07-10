Путин ратифицировал соглашение о двойном гражданстве с Абхазией

Путин ратифицировал соглашение о двойном гражданстве между Россией и Абхазией

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения, которое позволяет гражданам России и Абхазии иметь двойное гражданство. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства», — сказано в документе.

Соглашение, о котором идет речь, было подписано в Москве 27 сентября 2022 года. В нем говорится, что обладатели паспортов каждой из стран могут принимать гражданство другой страны — участницы соглашения без отказа от имеющегося гражданства.

Всем совершеннолетним гражданам Абхазии, имевшим этот статус к 26 августа 2008 года, Россия предоставляет право принятия в свое гражданство в упрощенном порядке.

В соглашении также урегулированы вопросы гражданства детей. Лица, имеющие двойное гражданство Абхазии и России, в соответствии с ним пользуются социальными льготами той страны, где постоянно проживают. Такой же порядок касается прохождения военной службы: лица с двойным гражданством призываются в армию страны проживания.

На территории третьих стран обладатели двойного гражданства России и Абхазии смогут пользоваться покровительством любой из этих стран по собственному выбору.

Россия признала Абхазию независимым государством в августе 2008 года. Москва, принимая это решение, учитывала «волеизъявление осетинского и абхазского народов», говорил занимавший тогда пост президента Дмитрий Медведев. Кроме России независимость Абхазии признали Сирия, Никарагуа, Венесуэла и Науру. Грузия не признает Абхазию как отдельное государство и считает эту территорию оккупированной.

Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Абхазией по вопросам двойного гражданства в конце мая. Нижняя палата приняла его 29 июня, 5 июля документ одобрил Совет Федерации.

Аналогичные соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства Россия также заключила с Таджикистаном, Южной Осетией и Туркменией, однако договоренность с последней перестала действовать в 2015 году.

Граждан, имеющих одновременно паспорт страны, с которой Россия не заключала подобное соглашение, Россия рассматривает исключительно как своих. Они обязаны исполнять те же обязанности, что и другие граждане, на равных основаниях. В частности, бипатриды (граждане нескольких государств) с российским гражданством подлежат призыву на срочную службу в России.