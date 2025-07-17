Путин подписал указ о выдаче паспортов России в Абхазии и Южной Осетии
Получить паспорт России на территории Абхазии и Южной Осетии можно будет до 1 августа 2028 года, следует из указа президента России Владимира Путина. Он подписал его 17 июля.
Россияне в Абхазии и Южной Осетии могли и раньше получить паспорта в республиках, соответствующий указ вступал в силу 17 мая.
Правительству тогда поручалось установить порядок выдачи российского паспорта.
Таким образом, граждане Абхазии и Южной Осетии могли претендовать на получение российского паспорта без нескольких требований:
- постоянное проживание на территории России в течение пяти лет;
- владение русским языком;
- знание истории России и основ законодательства страны.
Перечисленные требования указаны в ст. 15 закона «О гражданстве Российской Федерации».
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