Путин подписал указ о выдаче паспортов в Абхазии и Южной Осетии до 2028 года

Путин подписал указ о выдаче паспортов России в Абхазии и Южной Осетии

Получить российский паспорт можно будет до августа 2028 года

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Получить паспорт России на территории Абхазии и Южной Осетии можно будет до 1 августа 2028 года, следует из указа президента России Владимира Путина. Он подписал его 17 июля.

Россияне в Абхазии и Южной Осетии могли и раньше получить паспорта в республиках, соответствующий указ вступал в силу 17 мая.

Правительству тогда поручалось установить порядок выдачи российского паспорта.

Таким образом, граждане Абхазии и Южной Осетии могли претендовать на получение российского паспорта без нескольких требований:

постоянное проживание на территории России в течение пяти лет;

владение русским языком;

знание истории России и основ законодательства страны.

Перечисленные требования указаны в ст. 15 закона «О гражданстве Российской Федерации».