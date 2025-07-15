МИД и ФСБ одобрили идею лишать полученного гражданства за еще 9 статей УК
МИД, Генпрокуратура, ФСБ, Минюст И МВД поддержали предложение расширить список основания для лишения приобретенного гражданства еще на девять статей Уголовного кодекса, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Она отметила, что решения будут приниматься «независимо от срока давности, независимо от времени вынесения приговора», передает ТАСС.
Как уточнил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, дополнительными основаниями могут стать:
- убийство;
- развратные действия в отношении ребенка, половое сношение с детьми, не достигшими 14 лет, вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего;
- изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних;
- групповое изнасилование или насильственные действия сексуального характера, либо с особой жестокостью (угрозой убийством), либо повлекшее заражение венерической болезнью;
- понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера;
- понуждение к действиям сексуального характера организованной группой;
- развратные действия в отношении двух или более лиц;
- организация незаконной миграции;
- любое иное преступление, «если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности».
Материал дополняется
Лавров встретился с Си Цзиньпином. Подробности
Что иностранные СМИ пишут об ультиматуме Трампа в адрес России
WP: Трамп рассматривал передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk
WP: Трамп задал Зеленскому вопрос об ударе по Москве
Politico: Трамп назвал победителя в украинском конфликте
Медведев отреагировал на ультиматум Трампа в адрес России
В Бердянске бывшего сотрудника украинской прокуратуры обвинили в попытке подрыва машины
Известия: Минцифры и бизнес обсуждают единые правила отключения мобильного интернета
Каллас оценила перспективы нового пакета антироссийских санкций ЕС
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов