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Политика ,  
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Минобороны предложило новые правила учета для получивших гражданство

За непостановку на воинский учет в течение двух недель и неявку по повестке «для сверки данных» после получения российского паспорта предложили лишать гражданства. В 2023 году кабмин отклонил такой законопроект депутата от КПРФ
Рейд по выявлению иностранных граждан, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет
Рейд по выявлению иностранных граждан, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Минобороны предложило лишать приобретенного гражданства России в случае непостановки на воинский учет в двухнедельный срок и неявки без уважительных причин по повестке «для сверки данных», следует из проекта постановления ведомства для правительства.

«Гражданам, приобретшим гражданство Российской Федерации и подлежащим воинскому учету, не исполнившим предусмотренную статьей 10 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» обязанность... в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» прекращается гражданство Российской Федерации», — сказано в проекте.

«О фактах неисполнения гражданами, приобретшими гражданство Российской Федерации и подлежащими воинскому учету, обязанностей по воинскому учету военный комиссариат в течение пяти рабочих дней со дня установления таких фактов уведомляет территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту нахождения соответствующего военного комиссариата», — говорится в документе.

В августе 2023 года депутат от фракции КПРФ Михаил Матвеев вносил законопроект о лишении гражданства за уклонение от воинской обязанности и мобилизации, а также нарушение сроков постановки на воинский учет. В пояснительной записке он указывал на частые подобные случаи среди иностранцев с приобретенным российским гражданством.

Однако правительство отклонило эту инициативу. В кабмине указали на избыточность подобного наказания за административное правонарушение о неисполнении обязанностей по воинскому учету (ст. 21.5 КоАП). Вместе с тем там сослались на ст. 328 УК (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы). Доказательство такого правонарушения, как считает правительство, является основанием для прекращения приобретенного гражданства и грозит лишением свободы на срок до двух лет. «Лицо должно совершить противоправное деяние, которое подрывает [его] устойчивую связь» с государством, при этом необходимо учесть соразмерность наказания и конституционный статус института гражданства, говорилось в отзыве кабмина.

МВД предупредило о лишении гражданства за непринесение присяги
Общество
Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Президент России Владимир Путин разрешил лишать гражданства натурализованных граждан за отказ от постановки на воинский учет в августе. МВД обязали передавать сведения о мужчинах, которым одобрили получение российского паспорта.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Минобороны воинский учет гражданство РФ лишение гражданства военный комиссариат
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