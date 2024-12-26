Минобороны предложило новые правила учета для получивших гражданство

За непостановку на воинский учет в течение двух недель и неявку по повестке «для сверки данных» после получения российского паспорта предложили лишать гражданства. В 2023 году кабмин отклонил такой законопроект депутата от КПРФ

Рейд по выявлению иностранных граждан, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Минобороны предложило лишать приобретенного гражданства России в случае непостановки на воинский учет в двухнедельный срок и неявки без уважительных причин по повестке «для сверки данных», следует из проекта постановления ведомства для правительства.

«Гражданам, приобретшим гражданство Российской Федерации и подлежащим воинскому учету, не исполнившим предусмотренную статьей 10 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» обязанность... в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» прекращается гражданство Российской Федерации», — сказано в проекте.

«О фактах неисполнения гражданами, приобретшими гражданство Российской Федерации и подлежащими воинскому учету, обязанностей по воинскому учету военный комиссариат в течение пяти рабочих дней со дня установления таких фактов уведомляет территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту нахождения соответствующего военного комиссариата», — говорится в документе.

В августе 2023 года депутат от фракции КПРФ Михаил Матвеев вносил законопроект о лишении гражданства за уклонение от воинской обязанности и мобилизации, а также нарушение сроков постановки на воинский учет. В пояснительной записке он указывал на частые подобные случаи среди иностранцев с приобретенным российским гражданством.

Однако правительство отклонило эту инициативу. В кабмине указали на избыточность подобного наказания за административное правонарушение о неисполнении обязанностей по воинскому учету (ст. 21.5 КоАП). Вместе с тем там сослались на ст. 328 УК (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы). Доказательство такого правонарушения, как считает правительство, является основанием для прекращения приобретенного гражданства и грозит лишением свободы на срок до двух лет. «Лицо должно совершить противоправное деяние, которое подрывает [его] устойчивую связь» с государством, при этом необходимо учесть соразмерность наказания и конституционный статус института гражданства, говорилось в отзыве кабмина.

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