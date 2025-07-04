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Обострение между Москвой и Баку ,  
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Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Ибрагимова лишили гражданства России
Сюжет
Обострение между Москвой и Баку
Эльшан Ибрагимов, проживавший в Московской области с конца 1990-х, покинет Россию после лишения гражданства. В 2018 году он возглавил азербайджанскую общину региона, был доверенным лицом губернатора Воробьева
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Эльшан Ибрагимов (Фото: Региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Московской области)

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова лишили гражданства России. Об этом он сообщил изданию Oxu.az, отметив, что через несколько дней приедет в Азербайджан и даст комментарий.

Как рассказал источник РБК, Ибрагимова лишили гражданства 18 июня за «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации».

После новостей о лишении гражданства c сайта Общественной палаты Подмосковья удалили упоминание про Эльшана Ибрагимова в качестве члена Консультативного совета по делам национально-культурных автономий Московской области.

РБК обратился за комментарием к Эльшану Ибрагимову.

Эльшан Мустафа оглы Ибрагимов родился в 1967 году в селе Мюсюсли Уджарского района Азербайджана. С 1997 года живет в Подмосковье, с 2018 года возглавляет национально-культурную автономию азербайджанцев Московской области. Он был доверенным лицом губернатора Андрея Воробьева в период выборов 2018 года.

На сайте азербайджанской автономии опубликовано его интервью, в котором он называет в числе проблем этнических азербайджанцев в регионе безработицу и сложности с поступлением на госслужбу. «Миграция азербайджанцев практически сошла на нет по сравнению с 1990-ми, нулевыми годами. Азербайджанцы в основном работали на розничных объектах, но эти объекты постепенно стали закрываться из-за невозможности конкурировать с гипермаркетами и крупными торговыми сетями. Рынок монополизирован, и дошло до того, что эти гипермаркеты уже диктуют условия производителям. Это касается не только азербайджанцев, но и многих местных предпринимателей. Малый бизнес фактически гибнет на глазах, что существенно отражается на материальном положении наших соотечественников, да и всего населения региона», — говорил он.

Накануне в столице был задержан азербайджанский авторитет Вагиф Сулейманов (Вагиф Бакинский). По данным «Коммерсанта», поводом стало нарушение правил пребывания в России. Сулейманова доставили в спецприемник миграционного центра в Сахарово, там он будет содержаться три месяца, после чего его депортируют в Азербайджан.

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Фото:соцсети

Лишение Ибрагимова гражданства и задержания азербайджанских криминальных авторитетов происходят на фоне серьезного ухудшения российско-азербайджанских отношений. 27 июня 2025 года в Екатеринбурге были задержаны десятки уроженцев Азербайджана с российским гражданством по подозрению в причастности к убийствам, совершенным в 2001–2011 годах. Двое задержанных скончались. После этого в Баку были задержаны и арестованы около двух десятков российских граждан, в том числе журналисты агентства «Sputnik Азербайджан». Москва и Баку обменялись нотами протеста.

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Теги
Денис Пантелеев Денис Пантелеев, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Азербайджан Подмосковье депортация гражданство
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