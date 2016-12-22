Переселенцам из стран со «сменой режима» упростят выдачу паспорта России

Участники программы по переселению в Россию соотечественников смогут претендовать на российский паспорт, даже если не прожили в России пять лет и не имеют законного источника заработка

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который позволит президенту упрощать получение гражданства для отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства. Инициатива оформлена в виде поправок к закону «О гражданстве Российской Федерации» и зарегистрирована Госдумой 7 августа.

Правом определять, какие категории могут рассчитывать на получение российского гражданства в упрощенном порядке, президента предлагают наделить «в гуманитарных целях», говорится в тексте законопроекта.

Кроме того, это позволит упростить получение гражданства для «соотечественников, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой». В частности, речь идет о таких странах, где «происходят вооруженные конфликты или смена политического режима», указано в пояснительной записке.

Составители документа считают, что поправки в закон о гражданстве помогут «стимулировать переезд» в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и более эффективно защищать их права.

Законопроект отдельно предусматривает упрощение приема в российское гражданство для участников госпрограммы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Если закон примут, они смогут подавать заявление на получение гражданства по месту пребывания в выбранном ими для проживания регионе, даже если проживают на территории России менее пяти лет, не имеют источника средств к существованию, а также не владеют русским языком, — такие требования сейчас предусмотрены ст. 13 закона о гражданстве России (№ 62-ФЗ). Поправки об упрощенном порядке делают их необязательными к исполнению.

Еще одно послабление предусмотрено для иностранцев, которые не являются участниками госпрограммы по содействию переселению соотечественников. Согласно законопроекту они могут не отказываться от иностранного гражданства, если войдут в число тех, кому разрешили получать российский паспорт в упрощенном порядке.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что существующее сейчас требование о наличии у претендентов на российское гражданство регистрации по месту жительства является препятствием для его получения, из-за чего возникает «рынок криминальных услуг по осуществлению фиктивной регистрации».

Это обстоятельство стало очевидным при подаче заявлений на российское гражданство со стороны граждан Украины, «прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке».