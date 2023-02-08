МИД назвал число отказавшихся от российского гражданства за 2022 год

МИД: в 2022 году от российского гражданства отказались 4306 человек

В 2022 году число отказавшихся от российского гражданства приблизилось к показателям 2019 года. При этом в прошлом году было впервые зафиксировано снижение количества новых российских граждан

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В 2022 году от российского гражданства отказались 4306 человек. Об этом РБК сообщили в департаменте информации и печати МИД России на основании данных диппредставительств и консульских учреждений России за рубежом.

Количество тех, кто отказался от российского гражданства в прошлом году, стало наибольшим за последние три года (3877 в 2020 году и 4055 в 2021 году). Однако в 2019 году от российского гражданство отказывались немного чаще — 4356 раз.

«С учетом того, что в 2020-2021 гг. ввиду санитарно-эпидемиологических требований прием посетителей в российских заграничных учреждениях велся в ограниченном режиме, особых изменений в динамике количества обращений по вопросу оформления выхода из российского гражданства за рубежом не наблюдается», — отметили в МИД.

При этом внутри России от российского гражданства отказались всего 40 человек, сообщило МВД России. При этом ведомство не уточнило, сколько таких заявлений было годом ранее.

В 2022 году было также зафиксировано снижение количества тех, кто наоборот получил российское гражданство. Их число по сравнению с годом ранее снизилось на 6,4% и составило чуть более 691 тыс. человек, выяснил РБК, изучив миграционную статистику МВД России. Для сравнения, в 2021 году решение о предоставлении российского гражданства было принято в отношении более 735 тыс. человек.

При этом с 2018 года количество тех, кто получал российское гражданство, всегда росло: в 2018 году паспорт получили примерно 269 тыс. человек, в 2019 году — почти 498 тыс., в 2020-м — 656 тыс.

Согласно статистике МВД, чаще всего в 2022 году российское гражданство получали граждане Украины. На них пришлось почти 43% от общего числа решений о приобретении гражданства — почти 297 тыс. На втором месте — граждане Таджикистана с показателем 174 тыс. Далее следуют Армения (45 тыс. решений о гражданстве), Казахстан (42 тыс.), Узбекистан (27 тыс.) и Азербайджан (23 тыс.).