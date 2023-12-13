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Политика ,  
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Россиянина впервые лишили гражданства за преступление

МВД: в Москве двух россиян впервые лишили гражданства за преступление
В Москве задержали двух уроженцев другой страны, которым ранее выдали российское гражданство. У них нашли наркотики и, в соответствии с новым законом, их лишили паспортов
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Москве вынесены первые решения о лишении гражданства в связи с совершением преступления, сообщает пресс-служба МВД.

Как пояснили в ведомстве, в столице задержали двоих «приезжих», которые до того получили российское гражданство «в установленном законом порядке».

«У одного из них обнаружено и изъято 19 свёртков с мефедроном, а у второго 1 свёрток с аналогичной «синтетикой». Оба привлечены к уголовной ответственности по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации и осуждены в соответствии с действующим законодательством. Помимо этого, в отношении данных мужчин вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации. Действующие российские паспорта у них изъяты», — сообщили в МВД.

С апреля в России действует закон о лишении приобретенного гражданства за «фейки», дискредитацию армии и тяжкие преступления, а также за действия, «создающие угрозу национальной безопасности» страны. Всего в списке возможных причин лишения гражданства перечислены свыше 60 статей Уголовного кодекса.

Ст. 6 Конституции России запрещает лишать гражданства. Согласно Основному закону, «гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его». В Конституции не прописано различие между гражданством, полученным по праву рождения, и приобретенным гражданством. 

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МВД гражданство

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Выгодные ставки

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