Жителей новых регионов без гражданства смогут депортировать из России

Жителей новых регионов, которые не приняли российское гражданство и выступают за насильственное изменение основ конституционного строя, а также участвуют в экстремистской деятельности, смогут депортировать

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Жители новых регионов, которые не приняли российское гражданство и таким образом признаются иностранцами, могут быть выдворены из страны, если будут создавать угрозу ее национальной безопасности. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

В частности, речь идет о людях, выступающих за насильственное изменение основ конституционного строя России, планирующих или финансирующих теракты либо экстремистскую деятельность. Это же касается тех, кто посягает на общественный порядок и безопасность, в том числе участвующих в несанкционированных митингах, шествиях или пикетировании.

В отношении таких граждан в порядке, установленном законодательством, могут приниматься «решения о депортации, реадмиссии, административном выдворении из России, неразрешении въезда в Россию, сокращении срока временного пребывания, нежелательности пребывания (проживания) в России, лишении статуса беженца или временного убежища, об аннулировании вида на жительство», говорится в документе.

В случае принятия такого решения человек обязан выехать из России в течение трех календарных дней со дня уведомления, иначе он подлежит депортации.

Из статистики МВД следует, что в 2022 году российское гражданство получили 691 тыс. человек (против 735 тыс. в 2021-м). Чаще всего гражданство получали граждане Украины (296 тыс.), Таджикистана (173 тыс.) и Армении (45 тыс.). В январе—феврале 2023 года гражданство России приобрели 66 тыс.

Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР вошли в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдумов. Жители регионов автоматически стали гражданами России. Украина, США и страны Запада не признали результатов голосования и ввели против Москвы санкции. Киев считает эти регионы оккупированными.

В марте 2023 года Путин подписал закон о прекращении украинского гражданства для граждан России со дня подачи заявления в МВД о нежелании в нем состоять. Аналогичное заявление могут подать родители или официальные представители детей, не достигших четырнадцатилетнего возраста, от их имени. То же касается опекунов, если ребенок — сирота.

В июле прошлого года указом Путина был введен упрощенный порядок получения российского гражданства для всех граждан Украины. Жители ДНР и ЛНР получили право на упрощенный порядок еще в 2019 году, жители Херсона и Запорожья — в мае 2022 года.



Согласно закону «О гражданстве», россиянин, получивший гражданство по праву рождения, не может быть его лишен, если только не сам принял такое решение (п. «а» ст. 18). При этом человек, который приобрел гражданство России, может его лишиться по нескольким основаниям: если при его получении заявитель представил подложные документы и сведения (п. 1 ст. 22); если совершил преступление по статьям о теракте и публичных призывах к нему, захвате заложников, организации незаконного вооруженного формирования, угоне воздушного судна или водного транспорта, экстремизме, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, вооруженном мятеже.