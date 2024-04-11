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В Думу внесли проект о лишении мигрантов гражданства за нарушение присяги

В Госдуму внесли проект о лишении мигрантов гражданства за нарушение присяги
В пояснительной записке к проекту говорится, что многие мигранты, получившие российское гражданство и принесшие присягу, на деле не исполняют законы, отказываются от воинской службы, не уважают культуру, историю и традиции страны
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Законопроект о прекращении приобретенного гражданства России за нарушение присяги гражданина внесли в Госдуму депутаты Михаил Матвеев (КПРФ), Олег Нилов (Справедливая Россия — За правду), Михаил Делягин (Справедливая Россия — За правду) и Сергей Обухов (КПРФ). Документ размещен в электронной базе нижней палаты.

В пояснительной записке к проекту сказано, что присяга на верность России, которую приносят приобретающие гражданство, представляет собой официальную торжественную клятву, имеющую одинаковое юридическое значение для всех. Однако «недооценка моральной, психологической, идеологической и, прежде всего, конституционно-правовой значимости присяги» на практике приводит к тому, что уроженцы иностранных государств, получившие гражданство, нарушают ее.

В частности, получившие гражданство иностранцы часто не исполняют обязанности гражданина по защите Конституции, уклоняются от воинской службы и мобилизации, не уважают культуру, историю и традиции страны, отмечают авторы законопроекта. «Возникает ситуация, когда иностранные граждане приобретают гражданство Российской Федерации только с целью получения социальных гарантий, получения доступа к системе образования и здравоохранения, получения материнского капитала и др., без понимания необходимости соблюдения обязанностей гражданина и ответственности за их неисполнение», — говорится в пояснительной записке.

Депутаты предложили лишать приобретенного гражданства в случае нарушения присяги, а также закрепить в самом тексте приносимой клятвы, что нарушение взятых на себя обязательств данной присяги может повлечь наказание и прекращение российского гражданства.

Госдума одобрила проект о борьбе с фиктивными браками мигрантов
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Вопросы ужесточения миграционного законодательства и приема иностранцев в российское гражданство начали активно обсуждаться после теракта в «Крокус Сити Холле», в котором обвиняются граждане Таджикистана. Согласно последним данным, погибли 145 человек, пострадали свыше 550. Ответственность взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

На прошлой неделе МВД сообщило, что разработало масштабные изменения в миграционном законодательстве. Ведомство предложило снимать отпечатки пальцев и фотографировать всех въезжающих в Россию иностранцев (сейчас дактилоскопия и фотографирование обязательны для тех, кто получает разрешение на работу или остается в стране на долгий срок), ввести цифровой профиль иностранцев, который бы аккумулировал информацию из разных ведомств, ввести единый документ для мигрантов, а также создать реестры работодателей и работников-мигрантов. Помимо этого, МВД предусмотрело возможность высылки или ограничения на въезд для правонарушителей, применение режима контролируемого пребывания, а также обязательство подписывать так называемое соглашение о лояльности — согласие мигранта на ограничение его в правах в случае нарушения законодательства.

Также накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект, который призван лишить иностранцев возможности получать миграционный статус и легализоваться в России через фиктивные браки. Документ предлагает установить минимальный срок в два года состояния в браке с гражданином России, чтобы получить право на оформление разрешения на временное проживание в упрощенном порядке. Чтобы получить вид на жительство, нужно будет в судебном порядке подтверждать факт совместного проживания с матерью и ребенком — гражданами России на протяжении двух лет.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
гражданство мигранты присяга Россия Госдума иностранцы
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