Сенаторы предложили лишать приобретенного по рождению гражданства

Сенаторы предложили распространить принятый в апреле закон о лишении гражданства за «действия, создающие угрозу национальной безопасности» России, на тех, кто приобрел его по рождению или в связи с изменением госграниц

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного по рождению или в связи с изменением госграниц российского гражданства за «действия, создающие угрозу национальной безопасности Российской Федерации».

Авторы инициативы подчеркивают, что лишение приобретенного российского гражданства за такие действия уже предусмотрено в законодательстве. Они предлагают распространить это и на тех, кто стал гражданином России по рождению или был признан таковым после изменения госграниц (в частности, это жители Крыма после референдума 2014 года).

«Недопустимость лишения гражданства не исключает возможности отмены государством принятого решения о приеме в гражданство или о прекращении гражданства Российской Федерации. <...> Реализация данного проекта федерального закона позволит повысить гарантии равенства граждан перед законом, равенства конституционно-правового статуса всех субъектов Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

С инициативой выступили сенаторы Сергей Цеков от Республики Крым, Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин от Севастополя и Ольга Бас от ЛНР.

Сенатор Андрей Клишас отметил, что в Конституции прописано, что гражданин России «не может быть лишен своего гражданства или права изменить его». «Если федеральный политик, в том числе сенатор Российской Федерации, вносит закон, который противоречит Конституции, основам конституционного строя, то для такого политика это серьезное основание задуматься, может ли он занимать свою должность», — написал Клишас в телеграм-канале.

В конце апреля президент Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного российского гражданства за «действия, создающие угрозу национальной безопасности». Это в том числе совершение преступлений, предусмотренных ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России), ст. 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России) и др.: всего перечислены свыше 60 статей кодекса, включая связанные с ответственностью за экстремистскую или террористическую деятельность.

Среди перечисленных в законе статей УК есть также «наркотические». Глава МВД Владимир Колокольцев объяснял, что их добавление связано с ростом числа иностранных граждан, которые совершали подобные преступления; в частности, речь идет о незаконном обороте наркотиков.

Закон был внесен в парламент в конце 2021 года, его инициатором был Путин. Он же в ноябре прошлого года предложил лишать гражданства за совершение преступлений или действий, угрожающих нацбезопасности России. Госдума одобрила этот закон 18 апреля, Совет Федерации — 26 апреля. Спустя два дня его подписал президент.

В апреле 2022 года спикер Думы Вячеслав Володин заявил, что было бы правильно лишать гражданства и запрещать въезд в Россию тем, кто «ведет себя предательски» и делает заявления о спецоперации на Украине за «печеньки Госдепа».