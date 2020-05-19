Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 72,98 (-0,23) Quote, 18 мая, 14:14
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 78,94 (-0,19) Quote, 18 мая, 14:14
Вильфанд назвал сроки возвращения тепла в центральную Россию Общество, 07:34 В США протестировали вакцину от коронавируса на людях Общество, 07:12 МВД выступило против уголовной ответственности за социнженерию и фишинг Технологии и медиа, 07:11 Московские таксисты назвали расходы на дезинфекцию машин Бизнес, 07:00 За год Россия стала в два с половиной раза чаще предоставлять гражданство Политика, 07:00 В Красноярском крае развернули полевой госпиталь для больных с COVID-19 Общество, 06:56 Трамп потребовал от ВОЗ доказать независимость от Китая Общество, 06:35 Власти продлили больничные для работающих пенсионеров до 29 мая Общество, 06:22 В ВОЗ сообщили о снижении в России числа школьников с лишним весом Общество, 05:56 В Apple ответили на обвинения генпрокурора США в сотрудничестве с Россией Политика, 05:20 Чубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке Бизнес, 05:15 Обороты у магазинов подскочили на 10% после ослабления ограничений Общество, 05:00 СМИ сообщили о заражении футболистов «Динамо» коронавирусом Спорт, 04:33 Ракета упала в районе «зеленой зоны» в Багдаде Общество, 04:01
Политика ,  
0 

За год Россия стала в два с половиной раза чаще предоставлять гражданство

Среди получивших гражданство приезжих больше всего граждан ДНР и ЛНР. Пандемия не отразится на количестве выданных паспортов, но повлияет на миграционный прирост, считает эксперт
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В первом квартале 2020 года российское гражданство получили более 161 тыс. человек, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, заметили аналитики службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Такую статистику за прошедший квартал дает МВД.

Годом ранее к апрелю российское гражданство было предоставлено 63,2 тыс. человек. Выдача российских паспортов иностранцам непрерывно растет с 2017 года, сообщили в FinExpertiza.

За последние годы российское гражданство получает все большее число людей: за минувший 2019 год — 497,8 тыс., в 2018 году — 269,4 тыс., в 2017 году — 257,8 тыс., в 2016 году — 265,3 тыс., в 2015 году — 209,8 тыс. Если текущие темпы выдачи паспортов сохранятся на протяжении всего 2020 года, то итоговая цифра может стать рекордной и превысить показатели прошлых лет, сказал в разговоре с РБК доцент Института демографии ВШЭ Никита Мкртчян.

В прошлом году правительство разработало законопроект, который упростит получение российского гражданства для граждан четырех стран — Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, напомнил эксперт. Документ предполагает, что им не нужно будет проводить пять лет в России, чтобы получить паспорт. По мнению Мкртчяна, это может привести к еще большему увеличению числа случаев предоставления гражданства. «Все делается для того, чтобы гражданам культурно близких стран упростить процесс получения российского гражданства, — уточнил он. — Речь не про все СНГ, не про Узбекистан, Таджикистан, Закавказье, а именно про те страны, где много русских проживает, и, как я понимаю, смысл нашей миграционной политики в том, чтобы приезжали люди, культурно близкие россиянам».

Эксперт предположил, что ситуация с пандемией коронавируса вряд ли сильно затормозит процесс предоставления гражданства. Однако она может отразиться на миграционном приросте — то есть на разнице между количеством людей, уехавших из России и приехавших жить в страну.

«Изменение структуры потока миграции в ближайшем будущем может быть такое: из среднеазиатских стран, Закавказья людей будет приезжать меньше, а из Украины, напротив, больше, — предположил Мкртчян. — Такое уже было в 2014–2016 годах после присоединения Крыма, когда доля Украины в миграционном приросте доходила до 60–65%».

Фактор ДНР и ЛНР

Основная часть людей, получивших российское гражданство, — граждане Украины. За период с начала 2016 года по первый квартал 2020 года их доля среди получателей российских паспортов составила 46,6%, или 676,8 тыс. человек.

Вторая по численности группа — уроженцы Казахстана (12,9%), далее следуют Таджикистан (10%), Армения (7,2%), Узбекистан (6,3%), Молдова (4,8%), Азербайджан (3,4%), Киргизия (2,7%), затем группа лиц без гражданства (2,4%). Замыкают десятку граждане Белоруссии (1,3%).

В 2019 году произошел резкий прирост получения российского гражданства среди выходцев из Украины — их доля увеличилась сразу в два раза, до 60%, а в первом квартале 2020 года достигла 67% — российские паспорта получили 108,5 тыс. граждан Украины. Этот скачок связан с тем, что летом прошлого года российское МВД начало массово предоставлять гражданство людям из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Ранее указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР подписал президент Владимир Путин. Право на упрощенное получение российского гражданства предоставляется «в гуманитарных целях защиты прав и свобод человека и гражданина».

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев не будет признавать российские паспорта, выданные жителям ЛНР и ДНР.

Экс-замдиректора Федеральной миграционной службы (была включена в МВД), специалист по миграционному законодательству Вячеслав Поставнин напомнил, что согласно Концепции государственной миграционной политики на 2019–2025 годы в Россию предполагается привлечь 5–10 млн человек. «С прошлого года и началась эта тенденция к увеличению числа людей, получающих гражданство, в связи с тяжелой демографической ситуацией, — сказал он. — До того в районе 200–300 тыс. гражданств в год выдавали».

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: миграция, гражданство
Материалы по теме
МВД начало выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Общество
МВД сообщило о тысячах заявлений от жителей Донбасса о гражданстве России
Общество
Жители четырех стран смогут получать гражданство России на 5 лет раньше
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter