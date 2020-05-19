За год Россия стала в два с половиной раза чаще предоставлять гражданство

Среди получивших гражданство приезжих больше всего граждан ДНР и ЛНР. Пандемия не отразится на количестве выданных паспортов, но повлияет на миграционный прирост, считает эксперт

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В первом квартале 2020 года российское гражданство получили более 161 тыс. человек, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, заметили аналитики службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Такую статистику за прошедший квартал дает МВД.

Годом ранее к апрелю российское гражданство было предоставлено 63,2 тыс. человек. Выдача российских паспортов иностранцам непрерывно растет с 2017 года, сообщили в FinExpertiza.

За последние годы российское гражданство получает все большее число людей: за минувший 2019 год — 497,8 тыс., в 2018 году — 269,4 тыс., в 2017 году — 257,8 тыс., в 2016 году — 265,3 тыс., в 2015 году — 209,8 тыс. Если текущие темпы выдачи паспортов сохранятся на протяжении всего 2020 года, то итоговая цифра может стать рекордной и превысить показатели прошлых лет, сказал в разговоре с РБК доцент Института демографии ВШЭ Никита Мкртчян.

В прошлом году правительство разработало законопроект, который упростит получение российского гражданства для граждан четырех стран — Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, напомнил эксперт. Документ предполагает, что им не нужно будет проводить пять лет в России, чтобы получить паспорт. По мнению Мкртчяна, это может привести к еще большему увеличению числа случаев предоставления гражданства. «Все делается для того, чтобы гражданам культурно близких стран упростить процесс получения российского гражданства, — уточнил он. — Речь не про все СНГ, не про Узбекистан, Таджикистан, Закавказье, а именно про те страны, где много русских проживает, и, как я понимаю, смысл нашей миграционной политики в том, чтобы приезжали люди, культурно близкие россиянам».