Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства старообрядцами

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Cтарообрядцы, которые переселяются на Дальний Восток по программе возвращения соотечественников, смогут получить гражданство России по упрощенной программе. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на портале правовых актов.

Согласно указу, иностранные граждане и лица без гражданства из числа старообрядцев, участвующие в госпрограмме добровольного переселения и прибывшие на постоянное жительство в регионы Дальневосточного федерального округа, могут обратиться за гражданством в особом порядке.

Таким заявителям не придется подтверждать знание русского языка, российской истории и выполнять требование о постоянном проживании в стране.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение гражданства для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

В соответствии с документом белорусы могут подавать заявление на гражданство без соблюдения ряда требований, включая пятилетнее проживание в России, знание русского языка, истории и законодательства страны.

Для казахов и молдаван остается обязательным подтверждение владения русским языком. Помимо вида на жительство и паспорта им потребуется документ, удостоверяющий языковую компетенцию.