Церемония закрытия без россиян. Что происходит на Олимпиаде
Медали в каких видах спорта разыгрываются 10 августа
- Баскетбол: финал, матч за бронзу (м)
- Бокс: до 57 кг (м, ж), до 75 кг (ж), свыше 92 кг (м)
- Брейкинг: мужской турнир
- Велотрек: мэдисон (м)
- Вольная борьба: до 74 кг (м), до 125 кг (м), до 62 кг (ж)
- Водное поло: финал, матч за бронзу (ж)
- Волейбол: финал (м), матч за бронзу (ж)
- Пляжный волейбол: финал, матч за бронзу (м)
- Гандбол: финал, матч за бронзу (ж)
- Гольф: женский турнир
- Гребля: байдарка-одиночка (500 м, ж), байдарка-одиночка (1000 м, ж), каноэ-одиночка (200 м, ж)
- Легкая атлетика: марафон (м), прыжки в высоту (м), 800 м (м), метание копья (ж), 100 м с/б (ж), 5000 м (м), 1500 м (ж), эстафета 4x400 м (м, ж)
- Настольный теннис: командный турнир (ж)
- Прыжки в воду: 10-метровая вышка (м)
- Синхронное плавание: дуэты
- Современное пятиборье: женский турнир
- Скалолазание: на трудность (ж)
- Тхэквондо: свыше 80 кг (м), свыше 67 кг (ж)
- Тяжелая атлетика: до 102 кг (м), до 81 кг (ж), свыше 102 кг (м)
- Футбол: женский финал (Бразилия — США)
- Художественная гимнастика: групповое многоборье
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12:45. В женском ватерпольном турнире Нидерланды обыграли в матче за бронзу США со счетом 11:10.
12:40. В матче за третье место женского гандбольного турнира сборная Дании обыграла команду Швеции со счетом 30:25.
12:20. Российские спортсмены пропустят церемонию закрытия Олимпиады.
Церемония закрытия пройдет 11 августа. Ранее россияне не были допущены до церемонии открытия.
Россияне выступали на Олимпиаде в качестве нейтральных атлетов и завоевали одну медаль. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебро в парах.
11:50. Первый комплект медалей на сегодня был разыгран в марафоне.
Победителем с олимпийским рекордом стал эфиоп Тамират Тало (2:06:26), вторым финишировал бельгиец Башир Абди (+0:21), третьим — кениец Бенсон Кипруто (+0:34).
Двукратный олимпийский чемпион кениец Элиуд Кипчоге впервые в своей карьере не смог завоевать медаль Игр. Он бежал 79-м, но за несколько километров до финиша впервые сошел с дистанции, показав худший результат в карьере.
10:00. На Олимпиаде перепутали флаги Таджикистана и Таиланда.
Представитель Таджикистана Давлат Болтаев стал бронзовым призером в боксе в весе до 92 кг. Однако на церемонии награждения вместо флага Таджикистана был поднят флаг Таиланда.
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