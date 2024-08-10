Церемония закрытия без россиян. Что происходит на Олимпиаде

Наступил предпоследний день Олимпиады. Что происходит на Играх в Париже — в онлайне «РБК Спорт»

Фото: Maja Hitij / Getty Images

Медали в каких видах спорта разыгрываются 10 августа

Баскетбол: финал, матч за бронзу (м)

Бокс: до 57 кг (м, ж), до 75 кг (ж), свыше 92 кг (м)

Брейкинг: мужской турнир

Велотрек: мэдисон (м)

Вольная борьба: до 74 кг (м), до 125 кг (м), до 62 кг (ж)

Водное поло: финал, матч за бронзу (ж)

Волейбол: финал (м), матч за бронзу (ж)

Пляжный волейбол: финал, матч за бронзу (м)

Гандбол: финал, матч за бронзу (ж)

Гольф: женский турнир

Гребля: байдарка-одиночка (500 м, ж), байдарка-одиночка (1000 м, ж), каноэ-одиночка (200 м, ж)

Легкая атлетика: марафон (м), прыжки в высоту (м), 800 м (м), метание копья (ж), 100 м с/б (ж), 5000 м (м), 1500 м (ж), эстафета 4x400 м (м, ж)

Настольный теннис: командный турнир (ж)

Прыжки в воду: 10-метровая вышка (м)

Синхронное плавание: дуэты

Современное пятиборье: женский турнир

Скалолазание: на трудность (ж)

Тхэквондо: свыше 80 кг (м), свыше 67 кг (ж)

Тяжелая атлетика: до 102 кг (м), до 81 кг (ж), свыше 102 кг (м)

Футбол: женский финал (Бразилия — США)

Художественная гимнастика: групповое многоборье

Медальный зачет

12:45. В женском ватерпольном турнире Нидерланды обыграли в матче за бронзу США со счетом 11:10.

12:40. В матче за третье место женского гандбольного турнира сборная Дании обыграла команду Швеции со счетом 30:25.

12:20. Российские спортсмены пропустят церемонию закрытия Олимпиады.

Церемония закрытия пройдет 11 августа. Ранее россияне не были допущены до церемонии открытия.

Россияне выступали на Олимпиаде в качестве нейтральных атлетов и завоевали одну медаль. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебро в парах.

11:50. Первый комплект медалей на сегодня был разыгран в марафоне.

Победителем с олимпийским рекордом стал эфиоп Тамират Тало (2:06:26), вторым финишировал бельгиец Башир Абди (+0:21), третьим — кениец Бенсон Кипруто (+0:34).

Двукратный олимпийский чемпион кениец Элиуд Кипчоге впервые в своей карьере не смог завоевать медаль Игр. Он бежал 79-м, но за несколько километров до финиша впервые сошел с дистанции, показав худший результат в карьере.

10:00. На Олимпиаде перепутали флаги Таджикистана и Таиланда.

Представитель Таджикистана Давлат Болтаев стал бронзовым призером в боксе в весе до 92 кг. Однако на церемонии награждения вместо флага Таджикистана был поднят флаг Таиланда.