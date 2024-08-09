Все результаты российских спортсменов на Олимпиаде в Париже

Как российские спортсмены выступили на Олимпиаде в Париже

В Играх-2024 в нейтральном статусе приняли участие 15 россиян, завоевав одно серебро. О выступлениях российских атлетов в Париже — в инфографике РБК

Мирра Андреева и Диана Шнайдер (Фото: Oscar J Barroso / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В пятницу, 9 августа, для российских спортсменов завершились Олимпийские игры в Париже. Всего в нейтральном статусе в них приняли участие 15 россиян — три велогонщика, одна батутистка, семь теннисистов, три каноиста и один пловец.

Удалось завоевать только одну медаль. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получили серебро в парном разряде.

Еще несколько раз российские спортсмены останавливались в шаге от наград. Каноисты Захар Петров и Алексей Коровашков стали четвертыми в двойках на дистанции 500 м, где все решилось после фотофиниша. Также Петров занял четвертое место на 1000 м, хотя большую часть дистанции шел вторым.