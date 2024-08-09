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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Как российские спортсмены выступили на Олимпиаде в Париже

Все результаты российских спортсменов на Олимпиаде в Париже
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Олимпиада-2024 в Париже
В Играх-2024 в нейтральном статусе приняли участие 15 россиян, завоевав одно серебро. О выступлениях российских атлетов в Париже — в инфографике РБК
Мирра Андреева и Диана Шнайдер
Мирра Андреева и Диана Шнайдер (Фото: Oscar J Barroso / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В пятницу, 9 августа, для российских спортсменов завершились Олимпийские игры в Париже. Всего в нейтральном статусе в них приняли участие 15 россиян — три велогонщика, одна батутистка, семь теннисистов, три каноиста и один пловец.

Удалось завоевать только одну медаль. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получили серебро в парном разряде.

Еще несколько раз российские спортсмены останавливались в шаге от наград. Каноисты Захар Петров и Алексей Коровашков стали четвертыми в двойках на дистанции 500 м, где все решилось после фотофиниша. Также Петров занял четвертое место на 1000 м, хотя большую часть дистанции шел вторым.

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Олимпиада-2024 россияне на Олимпиаде-2024 Мирра Андреева Диана Шнайдер Екатерина Александрова Елена Веснина Даниил Медведев Павел Котов Роман Сафиуллин Анжела Бладцева Алексей Коровашков Захар Петров Олеся Ромасенко Евгений Сомов Тамара Дронова Алена Иванченко Глеб Сырица ...
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

теннисистка
29 апреля 2007 года
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