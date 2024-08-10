Футболистки сборной США стали пятикратными олимпийскими чемпионками
Футболистки сборной США обыграли команду Бразилии в финальном матче олимпийского турнира в Париже. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Гол забила Мэллори Суонсон (57-я минута).
Американки стали пятикратными олимпийскими чемпионками (1996, 2004, 2008, 2012, 2024), в Токио они завоевали бронзу.
Последний матч за национальную сборную провела легендарная бразильянка Марта, лучшая футболистка года по версии ФИФА в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2018 годах. 38-летняя нападающая так и осталась без олимпийского золота в карьере. В 2004 и 2008 годах сборная Бразилии также проигрывала США в финалах.
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