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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Футболистки сборной США стали пятикратными олимпийскими чемпионками

Футболистки сборной США победили Бразилию и пятый раз выиграли Олимпиаду
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В финальном матче сборная США обыграла команду Бразилии со счетом 1:0
Футболистки сборной США
Футболистки сборной США (Фото: Robert Cianflone / Getty Images)

Футболистки сборной США обыграли команду Бразилии в финальном матче олимпийского турнира в Париже. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Гол забила Мэллори Суонсон (57-я минута).

Американки стали пятикратными олимпийскими чемпионками (1996, 2004, 2008, 2012, 2024), в Токио они завоевали бронзу.

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Фото:Maja Hitij / Getty Images

Последний матч за национальную сборную провела легендарная бразильянка Марта, лучшая футболистка года по версии ФИФА в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2018 годах. 38-летняя нападающая так и осталась без олимпийского золота в карьере. В 2004 и 2008 годах сборная Бразилии также проигрывала США в финалах.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Олимпиада-2024 сборная Бразилии по футболу сборная США по футболу
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