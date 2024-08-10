 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

На Олимпиаде перепутали флаги Таджикистана и Таиланда

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Представитель Таджикистана Давлат Болтаев стал бронзовым призером в боксе в весе до 92 кг. Однако на церемонии награждения вместо флага Таджикистана был поднят флаг Таиланда
Медалисты по боксу в весовой категории до 92 кг
Медалисты по боксу в весовой категории до 92 кг (Фото: Reuters)

Во время церемонии награждения призеров олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 92 кг организаторы перепутали флаги Таджикистана и Таиланда.

Представитель Таджикистана Давлат Болтаев вместе с испанцем Эммануэлем Рейесом стал бронзовым призером. Однако на церемонии вместо флага Таджикистана был поднят флаг Таиланда.

Золото в весе до 92 кг завоевал Лазизбек Муллажонов (Узбекистан), серебро — Лорен Альфонсо (Азербайджан).

Организаторы Олимпиады в Париже не первый раз путают флаги, гимны и названия стран. В частности, на церемонии открытия сборная Южной Кореи была названа командой КНДР. В Министерстве спорта Южной Кореи потребовали объяснений и встречи с президентом МОК Томасом Бахом из-за допущенной ошибки.

Игры завершатся 11 августа.

Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона

В Минобороны сообщили о пресечении попыток «рейдовых действий»

В Курской области сбили семь украинских ракет

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Минобороны сообщило о наращивании сил, которые ведут боевые действия в Курской области

Рамзан Кадыров пообещал «хорошие результаты» в Курской области в ближайшие дни

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Теги
Олимпиада-2024 бокс Таджикистан Таиланд
Материалы по теме
Россиянка после серебра Олимпиады победила фаворитку турнира WTA
Спорт
Француженка потеряла сознание во время забега на Олимпиаде
Спорт
Провалившая гендерный тест боксерша завоевала золото на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
США заявили об обнаружении российского судна у Алеутских острововОбщество, 10:18
Прокатиться на катере, устроить кофейный тур: что делать в Москве летомРБК и ГАЛС, 10:15
«Исторический момент» в Японии. Почему рухнул рынок и что ждет экономикуPro, 10:14
Умерла экс-глава Youtube Сьюзан Воджицки, в чьем гараже создали GoogleТехнологии и медиа, 10:06
Флоатеры: топ-10 корпоративных бондов для неквалифицированных инвесторовИнвестиции, 10:00
Как в федерациях оценили выступления российских спортсменов на ОлимпиадеСпорт, 10:00
Как и почему снижается доля импорта в российской экономикеЭкономика, 10:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В очередях на Крымский мост скопилось более 900 машинПолитика, 09:57
На Олимпиаде перепутали флаги Таджикистана и ТаиландаСпорт, 09:53
Умер один из пострадавших при атаке дронов на Липецкую областьПолитика, 09:47
«Касперский» предупредил о схеме мошенников с групповыми чатамиОбщество, 09:41
Адель сообщила о помолвке со спортивным агентом Ричем ПоломОбщество, 09:19
В Нижегородской области в ДТП на М-12 пострадали 18 человекОбщество, 09:18
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 09:15