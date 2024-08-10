На Олимпиаде перепутали флаги Таджикистана и Таиланда
Во время церемонии награждения призеров олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 92 кг организаторы перепутали флаги Таджикистана и Таиланда.
Представитель Таджикистана Давлат Болтаев вместе с испанцем Эммануэлем Рейесом стал бронзовым призером. Однако на церемонии вместо флага Таджикистана был поднят флаг Таиланда.
Золото в весе до 92 кг завоевал Лазизбек Муллажонов (Узбекистан), серебро — Лорен Альфонсо (Азербайджан).
Организаторы Олимпиады в Париже не первый раз путают флаги, гимны и названия стран. В частности, на церемонии открытия сборная Южной Кореи была названа командой КНДР. В Министерстве спорта Южной Кореи потребовали объяснений и встречи с президентом МОК Томасом Бахом из-за допущенной ошибки.
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