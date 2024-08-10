На Олимпиаде в прыжках в высоту золото вручили после перепрыжки
На Олимпиаде в Париже в соревнованиях по прыжкам в высоту золото вручили после перепрыжки.
Американец Шелби Макьюэн и новозеландец Хэмиш Керр показали одинаковый результат — 2,36 м. По количеству попыток они также были равны. Им обоим могли вручить золото, но спортсмены не согласились, поэтому победитель определился после перепрыжки, в которой высоту постепенно снижали. В итоге только Керр взял 2,34 м и стал победителем.
Бронзу получил катарец Мутаз Эсса Баршим (2,34 м).
На прошлой Олимпиаде в прыжках в высоту вручили два золота. Тогда одинаковый результат показали Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери, они согласились разделить награду.
В день финала в Париже Тамбери попал в больницу из-за проблем с почками, но нашел в себе силы выйти на старт. Он даже взял 2,22 м с третьей попытки, но не справился с высотой в 2,27 м.
Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС
В трех областях России ввели режим контртеррористической операции
Заявление Минобороны о ситуации в Курской области
Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией
Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной
В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области
«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»