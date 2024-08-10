 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

На Олимпиаде в прыжках в высоту золото вручили после перепрыжки

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Шелби Макьюэн из США и новозеландец Хэмиш Керр показали результат 2,36 м, использовав одинаковое количество попыток. Спортсмены не согласились на разделение золота, в итоге в перепрыжке победил Керр
Фото: Al Bello / Getty Images
Фото: Al Bello / Getty Images

На Олимпиаде в Париже в соревнованиях по прыжкам в высоту золото вручили после перепрыжки.

Американец Шелби Макьюэн и новозеландец Хэмиш Керр показали одинаковый результат — 2,36 м. По количеству попыток они также были равны. Им обоим могли вручить золото, но спортсмены не согласились, поэтому победитель определился после перепрыжки, в которой высоту постепенно снижали. В итоге только Керр взял 2,34 м и стал победителем.

Бронзу получил катарец Мутаз Эсса Баршим (2,34 м).

Еще одно «российское» золото. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Фото:Maja Hitij / Getty Images

На прошлой Олимпиаде в прыжках в высоту вручили два золота. Тогда одинаковый результат показали Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери, они согласились разделить награду.

В день финала в Париже Тамбери попал в больницу из-за проблем с почками, но нашел в себе силы выйти на старт. Он даже взял 2,22 м с третьей попытки, но не справился с высотой в 2,27 м.

Таблица медалей Олимпиады

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Заявление Минобороны о ситуации в Курской области

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 прыжки в высоту
Материалы по теме
Уроженец России принес Узбекистану золото Олимпиады в вольной борьбе
Спорт
CAS отобрал у американской гимнастки бронзу Олимпиады в Париже
Спорт
Оргкомитет Олимпиады пообещал спортсменам заменить испортившиеся медали
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
В результате атаки на Шебекино пострадали три человекаПолитика, 22:29
«Краснодар» забил ЦСКА на 90-й минуте и одержал первую победу в РПЛСпорт, 22:27
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 22:26
Еще одно «российское» золото. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 22:25
Минобороны Белоруссии показало кадры со сбитыми украинскими дронамиПолитика, 22:14
На Олимпиаде в прыжках в высоту золото вручили после перепрыжкиСпорт, 22:13
Артамонов сообщил о работе взрывотехников в Липецкой областиПолитика, 22:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
При обстреле жилого района Горловки пострадали 14 человекПолитика, 21:47
В правительстве Сербии объяснили разницу между Вучичем и ЯнуковичемПолитика, 21:38
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 21:34
В МИДе назвали фейком видео со словами Захаровой о ЗАЭС и Курской областиПолитика, 21:20
Какую революцию ждут от квантовых технологийРБК и Сбер, 21:07
Уроженец России принес Узбекистану золото Олимпиады в вольной борьбеСпорт, 21:03
«Никуда мы не побежим». Репортаж РБК из Курской областиПолитика, 21:02