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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Французские волейболисты завоевали золото на второй Олимпиаде подряд

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В финале французы обыграли Польшу в трех сетах. Двукратным олимпийским чемпионом стал Женя Гребенников, сын советского волейболиста и тренера Бориса Гребенникова. Он с 2021 года выступает за петербургский «Зенит»
Фото: Matthew Stockman / Getty Images
Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Сборная Франции по волейболу обыграла команду Польши со счетом 3:0 (25:19, 25:20, 25:23) в финальном матче олимпийского турнира в Париже.

Французские волейболисты выиграли вторую подряд Олимпиаду. Двукратным олимпийским чемпионом стал либеро петербургского «Зенита» Женя Гребенников, сын советского волейболиста и тренера Бориса Гребенникова.

В Токио французы в финальном матче обыграли сборную России. В Париж российских волейболистов не допустили.

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Женя Гребенников

Поляки впервые с 1976 года и второй раз в истории дошли до финала Олимпиады (тогда они завоевали титул).

В поединке за бронзу сборная США в трех сетах обыграла команду Италии.

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Иван Витченко Иван Витченко
волейбол Олимпиада-2024 Женя Гребенников
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