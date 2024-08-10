Французские волейболисты завоевали золото на второй Олимпиаде подряд
Сборная Франции по волейболу обыграла команду Польши со счетом 3:0 (25:19, 25:20, 25:23) в финальном матче олимпийского турнира в Париже.
Французские волейболисты выиграли вторую подряд Олимпиаду. Двукратным олимпийским чемпионом стал либеро петербургского «Зенита» Женя Гребенников, сын советского волейболиста и тренера Бориса Гребенникова.
В Токио французы в финальном матче обыграли сборную России. В Париж российских волейболистов не допустили.
Поляки впервые с 1976 года и второй раз в истории дошли до финала Олимпиады (тогда они завоевали титул).
В поединке за бронзу сборная США в трех сетах обыграла команду Италии.
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