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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Томас Бах анонсировал уход с поста главы МОК

Томас Бах объявил об уходе с поста главы МОК в 2025 году
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Мандат немца заканчивается в 2025 году
Томас Бах
Томас Бах (Фото: Joel Marklund / Global look press)

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что не будет переизбираться на новый срок в 2025 году. Об этом он заявил на сессии МОК.

«В результате глубоких размышлений и обширных дискуссий, в том числе с моей семьей, присутствующей здесь, в зале, я пришел к выводу, что не следует продлевать мои полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией», — сказал Бах.

В июле МОК отложил решение по вопросу расширения срока полномочий Баха. Тогда решение о поправке к Олимпийской хартии, позволяющей расширить полномочия немца, не было принято комиссией по правовым делам организации и отложено до 2025 года.

В октябре прошлого года несколько членов МОК на сессии организации в Индии предлагали Баху не уходить в отставку после истечения его второго срока на посту в 2025 году.

Бах является членом МОК с 1991-го, он возглавил организацию в 2013 году на восемь лет, а потом остался на посту на новый четырехлетний срок. Срок его полномочий истекает в 2025-м. Он чемпион Олимпиады 1976 года в командной рапире.

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