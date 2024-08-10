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Уроженец России принес Узбекистану золото Олимпиады в вольной борьбе

Уроженец России Жамалов принес Узбекистану золото Олимпиады в вольной борьбе
В финале в вольной борьбе в весовой категории до 74 кг Разамбек Жамалов победил японца Даити Такатани. Бронзу выиграл еще один сменивший спортивное гражданство россиянин Чермен Валиев, который представляет Албанию
Разамбек Жамалов
Разамбек Жамалов (Фото: Arlette Bashizi / Reuters)

Представляющий Узбекистан Разамбек Жамалов завоевал золото в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг на Олимпиаде в Париже.

Уроженец Хасавюрта (Дагестан) в финале победил японца Даити Такатани со счетом 5:0.

26-летний Жамалов — двукратный чемпион России, победитель Кубка мира 2020 года. За сборную Узбекистана он выступает с этого года, успев победить на двух этапах Гран-при.

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Бронзовые медали получили американец Кайл Дэйк и еще один сменивший спортивное гражданство россиянин Чермен Валиев, который с 2024 года представляет Албанию.

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Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 вольная борьба Узбекистан
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