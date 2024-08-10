Уроженец России принес Узбекистану золото Олимпиады в вольной борьбе
Представляющий Узбекистан Разамбек Жамалов завоевал золото в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг на Олимпиаде в Париже.
Уроженец Хасавюрта (Дагестан) в финале победил японца Даити Такатани со счетом 5:0.
26-летний Жамалов — двукратный чемпион России, победитель Кубка мира 2020 года. За сборную Узбекистана он выступает с этого года, успев победить на двух этапах Гран-при.
Бронзовые медали получили американец Кайл Дэйк и еще один сменивший спортивное гражданство россиянин Чермен Валиев, который с 2024 года представляет Албанию.
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