Вторая провалившая гендерный тест боксерша завоевала золото на Олимпиаде

Линь Юйтин из Тайваня победила в финале в весовой категории до 57 кг Юлию Шеремету из Польши. Накануне золото в Париже также завоевала алжирка Иман Хелиф

Линь Юйтин (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Боксерша Линь Юйтин из Тайваня, вокруг которой на Олимпиаде в Париже разгорелся гендерный скандал, завоевала золотую медаль в весовой категории до 57 кг.

В финальном поединке она победила польку Юлию Шеремету единогласным решением судей.

Линь Юйтин была одной из двух спортсменок, дисквалифицированных в прошлом году на чемпионате мира Международной ассоциацией бокса (IBA). Глава IBA Умар Кремлев заявил, что у отстраненных спортсменок генетические тесты выявили мужской набор хромосом XY.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил алжирку Иман Хелиф и Линь Юйтин к участию в Играх в Париже. Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс 4 августа заявил, что гендерные тесты Хелиф и Линь Юйтин не были законными. Он отметил, что в процессе взятия образцов была масса нарушений, «начиная с самой концепции и заканчивая тем, как информацию о них распространили на публике». В МОК также отметили, что эти две спортсменки стали «жертвами неожиданного и дискриминационного решения IBA». IBA лишена признания МОК и не имеет отношения к проведению олимпийского турнира по боксу.

Хелиф накануне завоевала золото в весовой категории до 66 кг.