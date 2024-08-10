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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Вторая провалившая гендерный тест боксерша завоевала золото на Олимпиаде

Провалившая гендерный тест боксерша Линь Юйтин завоевала золото на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Линь Юйтин из Тайваня победила в финале в весовой категории до 57 кг Юлию Шеремету из Польши. Накануне золото в Париже также завоевала алжирка Иман Хелиф
Линь Юйтин
Линь Юйтин (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Боксерша Линь Юйтин из Тайваня, вокруг которой на Олимпиаде в Париже разгорелся гендерный скандал, завоевала золотую медаль в весовой категории до 57 кг.

В финальном поединке она победила польку Юлию Шеремету единогласным решением судей.

Линь Юйтин была одной из двух спортсменок, дисквалифицированных в прошлом году на чемпионате мира Международной ассоциацией бокса (IBA). Глава IBA Умар Кремлев заявил, что у отстраненных спортсменок генетические тесты выявили мужской набор хромосом XY.

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Международный олимпийский комитет (МОК) допустил алжирку Иман Хелиф и Линь Юйтин к участию в Играх в Париже. Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс 4 августа заявил, что гендерные тесты Хелиф и Линь Юйтин не были законными. Он отметил, что в процессе взятия образцов была масса нарушений, «начиная с самой концепции и заканчивая тем, как информацию о них распространили на публике». В МОК также отметили, что эти две спортсменки стали «жертвами неожиданного и дискриминационного решения IBA». IBA лишена признания МОК и не имеет отношения к проведению олимпийского турнира по боксу.

Хелиф накануне завоевала золото в весовой категории до 66 кг.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 бокс гендерный тест Линь Юйтин
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