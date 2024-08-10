Вторая провалившая гендерный тест боксерша завоевала золото на Олимпиаде
Боксерша Линь Юйтин из Тайваня, вокруг которой на Олимпиаде в Париже разгорелся гендерный скандал, завоевала золотую медаль в весовой категории до 57 кг.
В финальном поединке она победила польку Юлию Шеремету единогласным решением судей.
Линь Юйтин была одной из двух спортсменок, дисквалифицированных в прошлом году на чемпионате мира Международной ассоциацией бокса (IBA). Глава IBA Умар Кремлев заявил, что у отстраненных спортсменок генетические тесты выявили мужской набор хромосом XY.
Международный олимпийский комитет (МОК) допустил алжирку Иман Хелиф и Линь Юйтин к участию в Играх в Париже. Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс 4 августа заявил, что гендерные тесты Хелиф и Линь Юйтин не были законными. Он отметил, что в процессе взятия образцов была масса нарушений, «начиная с самой концепции и заканчивая тем, как информацию о них распространили на публике». В МОК также отметили, что эти две спортсменки стали «жертвами неожиданного и дискриминационного решения IBA». IBA лишена признания МОК и не имеет отношения к проведению олимпийского турнира по боксу.
Хелиф накануне завоевала золото в весовой категории до 66 кг.
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