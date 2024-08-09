Как Париж изменился во время Олимпиады

Волонтер из России рассказала о безопасности на ОИ в Париже и сравнила с Москвой

Журналистке РБК удалось поработать на Олимпиаде-2024 волонтером. Она рассказала о всех минусах и плюсах Парижа во время Игр и сравнила его с Москвой в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году

Олимпийский турнир по пляжному волейболу проходил напротив Эйфелевой башни (Фото: George Mattock/Getty Images)

Журналистка РБК Алина Кравчук побывала на Олимпиаде в Париже и поработала там в качестве волонтера. Она отправилась туда не по редакционному заданию, а как частное лицо. Но по возвращении Алина Кравчук решила собрать свои наблюдения и впечатления и поделиться ими с читателями РБК. Ее рассказ мы приводим от первого лица. Ранее она поделилась опытом работы волонтером на Олимпиаде-2024

Безопасно ли в Париже во время Олимпиады

Еще до церемонии открытия Олимпиады появилось множество новостей о том, как участников и гостей Игр ограбили в Париже. Об опасности остаться без кошелька в Париже меня предупреждали за несколько лет до Олимпиады, поэтому, думаю, дело не в самих Играх.

Из моего окружения волонтеров никто не становился жертвой ограбления. Возможно, удалось избежать подобной участи из-за того, что волонтеры практически все нужные вещи (телефон, документы, аккредитация) носили в поясной сумке.

Лишились ли своих сбережений зрители — не знаю. Но на всех площадках дежурила полиция. Полагаю, что мог бы подняться шум, если бы случилось что-то подобное.

На улицах города круглосуточно дежурит полиция. Нелегальные уличные продавцы и другие подозрительные личности исчезли. Мне лишь пару бездомных удалось застать в самом центре. Одна из них устроила привал прямо посреди тротуара неподалеку от Оперы Гарнье.

Фото: Алина Кравчук / РБК

Ощущалось, что по сравнению с предыдущими приездами в Париж стало безопаснее. Уже не несешь сумку перед собой, как раньше, а можешь повесить на плечо. Никто не пристает с просьбой подписать сомнительную петицию или требованием купить миниатюру Эйфелевой башни.

Писали, что в Олимпийской деревне порядка 50 спортсменов заболели Covid, но мы с такой проблемой не столкнулись. На случай ухудшения самочувствия у нас была инструкция: нужно сразу сообщать руководителю волонтерской группы на площадке. Его бы осмотрели дежурившие на стадионе медики и приняли бы решение.

Фото: Алина Кравчук / РБК

Настоящие минусы Парижа во время Олимпиады

Рост цен

Метро подорожало в два раза. До Олимпиады одна поездка стоила €2, теперь — €4. Цены в повысились на 10-15%, но это на субъективный взгляд. В супермаркетах же цены остались прежние.

Часто перекрывают центральные улицы

Во время олимпийских заездов и забегов перекрывали целые улицы. На работе метро это никак не сказывалось, а вот наземный транспорт менял постоянно маршруты в соответствии с этим ограничениями.

Закрыт доступ к знаковым туристическим местам

Некоторые туристические места закрыты для простых людей, поскольку входят в число олимпийских локаций. В частности, закрыли площадку Трокадеро, откуда открывается один из культовых видов на Эйфелеву башню.

Фото: Алина Кравчук / РБК

Много ли людей в Париже во время Олимпиады

Людей не так много, как ожидала. Это если сравнивать с Москвой во время чемпионата мира-2018 по футболу, когда казалось, что в столицу приехали все 8 млрд человек.

В центре Парижа люди собирались только во время соревнований, которые проходили по улицам города. Они вставали у ограждений и кричалками поддерживали спортсменов. Многие следили за соревнованиями в барах. Там собирались болельщики из разных стран с отличительными знаками своих государств.

На улицах стало чище, но до той поры, пока там не стали оставлять мусор сами болельщики. Париж объективно стал более открытым: волонтеры в метро и на улицах. Все помогали и подсказывали туристам.