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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Как в Алжире праздновали победу боксерши, провалившей гендерный тест

В Алжире тысячи людей отпраздновали победу скандальной боксерши Хелиф на Играх
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Олимпиада-2024 в Париже
В Алжире тысячи людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу скандальной боксерши Иман Хелиф на Олимпиаде. Как это было — в материале «РБК Спорт»

Как в Алжире праздновали победу боксерши, провалившей гендерный тест
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Тысячи людей вышли на улицы Алжира, чтобы отпраздновать победу на Олимпиаде боксерши Иман Хелиф, вокруг которой на Олимпиаде в Париже разгорелся гендерный скандал. Она завоевала золотую медаль в весовой категории до 66 кг. В финальном поединке она победила китаянку Ян Лю.

Китаянка стала первой спортсменкой, которая не бойкотировала послематчевое рукопожатие с Хелиф в знак протеста. Более того, после поражения Ян Лю заявила об уважении Хелиф. «Я рада за нее. Я уважаю всех и даже буду учиться у нее — с точки зрения бокса», — цитирует Ян Лю Reuters.

Фото: REUTERS / Ramzi Boudina
Фото: REUTERS / Ramzi Boudina

Хелиф была одной из двух спортсменок, дисквалифицированных в прошлом году на чемпионате мира Международной ассоциацией бокса (IBA). Глава IBA Умар Кремлев заявил, что у отстраненных спортсменок генетические тесты выявили мужской набор хромосом XY.

МОК же допустил до участия в женских соревнованиях по боксу на Олимпиаде в Париже и Иман Хелиф (до 64 кг) из Алжира, и Линь Юйтин (до 57 кг) из Тайваня, поскольку IBA была отстранена от проведения олимпийского турнира. В МОК назвали тесты нелегитимными.

Фото: REUTERS / Ramzi Boudina
Фото: REUTERS / Ramzi Boudina

Это решение вызвало волну критики. Ирландка Келли Харингтон заявила, что на Олимпиаде не выйдет на ринг против «биологических мужчин». В Токио-2020 она встречалась с Хелиф и победила ее.

Специальный докладчик ООН по проблеме насилия в отношении женщин Рим Альсалем также раскритиковала это решение. Против МОК в этом вопросе выступили и лидеры ряда стран, среди которых, например, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Сербии Александр Вучич, который назвал этот поединок безумием.

Фото: REUTERS / Ramzi Boudina
Фото: REUTERS / Ramzi Boudina

Хелиф по ходу Олимпиады не раз жаловалась на травлю. Спортсменку поддержали власти Алжира. А после финального боя президент Алжира лично позвонил ей по телефону. В ответ боксерша сказала: «Я обещала вам — я сделала это!»

Хелиф эмоционально отреагировал на победу в финале, после боя она заявила, что попросту не смогла совладать с эмоциями, поскольку подверглась унижениям.

«Я не могла контролировать себя после той бури в СМИ. С одной стороны, была радость, но в то же время было непонятное эмоциональное состояние, поскольку произошедшее затронуло мое человеческое достоинство», — отметила она после боя.

Фото: REUTERS / Ramzi Boudina
Фото: REUTERS / Ramzi Boudina

«Я имею полное право участвовать в турнире, я такая же женщина, как и все остальные, — добавила Хелиф. — Я родилась женщиной, я жила как женщина и соревновалась как женщина. Эти нападки придают особых красок моему успеху».

На каждом бою Хелиф собиралось огромное число алжирских болельщиков, поскольку во Франции проживает большая диаспора.

Фото: REUTERS / Ramzi Boudina
Фото: REUTERS / Ramzi Boudina

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Теги
Руслан Алиев
Олимпиада-2024 бокс Иман Хелиф гендерный тест
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