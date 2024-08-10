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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Оргкомитет Олимпиады пообещал спортсменам заменить испортившиеся медали

Оргкомитет Олимпиады в Париже пообещал спортсменам заменить испортившиеся медали
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Ранее американский скейтбордист Найджа Хьюстон пожаловался на состояние своей бронзовой награды, на которой уже начала появляться ржавчина
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Организаторы Олимпийских игр в Париже заменят медали всем спортсменам, кто пожалуются на их качество и повреждения. Об этом Daily Mail сообщили в оргкомитете Игр.

Ранее бронзовый призер Игр в Париже скейтбордист Найджа Хьюстон раскритиковал качество медалей Олимпиады-2024. Он выложил фото своей медали, где лицевая сторона уже начала отслаиваться и было видно немного ржавчины.

«Мы тесно сотрудничаем с Парижским монетным двором, учреждением, которому поручено производство и контроль качества медалей, а также с Национальным олимпийским комитетом соответствующего спортсмена, чтобы провести оценку медали и понять обстоятельства и причину повреждения», — сообщили в оргкомитете.

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Фото:Reuters

«Медали — самые желанные предметы Игр и самые ценные для спортсменов. Монетный двор будет систематически заменять поврежденные медали с идентичной гравировкой», — добавили в оргкомитете.

Все медали Олимпиады-2024 имеют 85 мм по диаметру и 9,2 мм в толщину. В центре каждой из 5084 медалей есть шестиугольный кусочек железа с Эйфелевой башни в специальной оправе. Дизайн наград разработал ювелирный дом Chaumet. Медали изготовил Парижский монетный двор.

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Олимпиада-2024 медали
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