CAS отобрал у американской гимнастки бронзу Олимпиады в Париже

Сборная США подала протест на оценку Джордан Чайлз на четыре секунды позже дедлайна, а значит, он был нелегитимным. Таким образом, вместо Чайлз бронзу в вольных упражнениях получит румынка Ана Бэрбосу

Джордан Чайлз (Фото: Naomi Baker / Getty Images)

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию румынской гимнастки Аны Бэрбосу по поводу результатов олимпийского турнира в Париже в вольных упражнениях. Об этом сообщается на сайте CAS.

Румынка получит бронзовую медаль.

Бэрбосу в Париже в вольных упражнениях набрала 13,700 балла, чего хватило бы для третьего места. Но представители американской сборной подали протест на оценку Джордан Чайлз, в итоге она была поднята с 13,666 до 13,766, и американка заняла третье место.

Такое решение вызвало недовольство румынской стороны, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку даже решил бойкотировать церемонию закрытия Олимпиады.

В итоге CAS постановил, что протест на оценку Чайлз был подан на четыре секунды позже дедлайна (в одну минуту). Таким образом, протест был признан нелегитимным, и оценка Чайлз в 13,666 должна сохраниться.