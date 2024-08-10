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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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CAS отобрал у американской гимнастки бронзу Олимпиады в Париже

CAS отобрал у американской гимнастки Чайлз бронзу Олимпиады в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Сборная США подала протест на оценку Джордан Чайлз на четыре секунды позже дедлайна, а значит, он был нелегитимным. Таким образом, вместо Чайлз бронзу в вольных упражнениях получит румынка Ана Бэрбосу
Джордан Чайлз
Джордан Чайлз (Фото: Naomi Baker / Getty Images)

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию румынской гимнастки Аны Бэрбосу по поводу результатов олимпийского турнира в Париже в вольных упражнениях. Об этом сообщается на сайте CAS.

Румынка получит бронзовую медаль.

Бэрбосу в Париже в вольных упражнениях набрала 13,700 балла, чего хватило бы для третьего места. Но представители американской сборной подали протест на оценку Джордан Чайлз, в итоге она была поднята с 13,666 до 13,766, и американка заняла третье место.

Такое решение вызвало недовольство румынской стороны, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку даже решил бойкотировать церемонию закрытия Олимпиады.

Премьер-министр Румынии решил бойкотировать закрытие Олимпийских игр
Спорт
Премьер-министр Румынии&nbsp;Марчел Чолаку

В итоге CAS постановил, что протест на оценку Чайлз был подан на четыре секунды позже дедлайна (в одну минуту). Таким образом, протест был признан нелегитимным, и оценка Чайлз в 13,666 должна сохраниться.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 спортивная гимнастика CAS США Румыния
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