CAS отобрал у американской гимнастки бронзу Олимпиады в Париже
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию румынской гимнастки Аны Бэрбосу по поводу результатов олимпийского турнира в Париже в вольных упражнениях. Об этом сообщается на сайте CAS.
Румынка получит бронзовую медаль.
Бэрбосу в Париже в вольных упражнениях набрала 13,700 балла, чего хватило бы для третьего места. Но представители американской сборной подали протест на оценку Джордан Чайлз, в итоге она была поднята с 13,666 до 13,766, и американка заняла третье место.
Такое решение вызвало недовольство румынской стороны, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку даже решил бойкотировать церемонию закрытия Олимпиады.
В итоге CAS постановил, что протест на оценку Чайлз был подан на четыре секунды позже дедлайна (в одну минуту). Таким образом, протест был признан нелегитимным, и оценка Чайлз в 13,666 должна сохраниться.
Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС
В трех областях России ввели режим контртеррористической операции
Заявление Минобороны о ситуации в Курской области
Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией
Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной
В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области
«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»