Величайший марафонец впервые в истории остался без медали Олимпиады
Кенийский бегун Элиуд Кипчоге впервые в своей карьере не смог завоевал медаль Олимпиады. Он бежал 79-м, но за несколько километров до финиша впервые сошел с дистанции, показав худший результат в карьере.
Победителем с олимпийским рекордом стал эфиоп Тамират Тало (2:06:26), вторым финишировал бельгиец Башир Абди (+0:21), третьим кениец Бенсон Кипруто (+0:34).
Кипчоге считается величайшим марафонцем всех времен. Он выиграл золото в марафоне на Олимпиаде 2016 и 2020 годов. Помимо Кипчоге, два олимпийских золота в марафоне завоевывали эфиоп Абебе Бикила (1960–1964) и Вальдемар Церпински (ГДР, 1976–1980). При этом никто в истории не завоевывал более двух медалей любого достоинства.
Кипчоге дебютировал на Олимпийских играх в 2004 году, завоевав бронзу в беге на 5000 м. В 2008-м стал серебряным призером на этой же дистанции. В 2012 году после неудачи на ЧМ-2011 перешел в бег на длинные дистанции и пропустил Олимпиаду.
В 2013 году дебютировал на марафонской дистанции и с тех пор лишь пять раз с учетом Олимпиады не финишировал первым. Последние три неудачи потерпел в 2023-2024 гг. после наступления 38-летия. Последним перед Олимпиадой для него был Токийский марафон, где показал худший на тот момент результат (10-е место).
В ноябре кенийцу исполнится 40 лет. В первой десятке марафона Олимпиады-2024 нет ни одного бегуна старше 34 лет.
Кипчоге является многократным рекордсменом и единственном человеком в истории, который выбежал на марафоне из 2 часов. Однако этот результат не был признан Международной легкоатлетической ассоциацией.
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