Грузинский штангист стал трехкратным олимпийским чемпионом
Грузинский штангист Лаша Талахадзе завоевал золото Олимпиады в Париже в весовой категории свыше 102 кг.
Результат 30-летнего Талахадзе составил 470 кг (215 кг в рывке + 255 кг в толчке).
Второе место занял армянин Вараздат Лалаян (467; 215+252), третьим стал представитель Бахрейна Гор Минасян (461; 216+245).
Талахадзе стал трехкратным олимпийским чемпионом, победив на третьих Играх подряд. Он является семикратным чемпионом мира, действующим мировым рекордсменом в рывке, толчке и сумме двух упражнений в категории свыше 102 кг.
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