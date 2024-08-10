Грузинский штангист стал трехкратным олимпийским чемпионом

Лаша Талахадзе победил в Париже в весовой категории свыше 102 кг

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Грузинский штангист Лаша Талахадзе завоевал золото Олимпиады в Париже в весовой категории свыше 102 кг.

Результат 30-летнего Талахадзе составил 470 кг (215 кг в рывке + 255 кг в толчке).

Второе место занял армянин Вараздат Лалаян (467; 215+252), третьим стал представитель Бахрейна Гор Минасян (461; 216+245).

Талахадзе стал трехкратным олимпийским чемпионом, победив на третьих Играх подряд. Он является семикратным чемпионом мира, действующим мировым рекордсменом в рывке, толчке и сумме двух упражнений в категории свыше 102 кг.

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