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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Грузинский штангист стал трехкратным олимпийским чемпионом

Грузинский штангист Талахадзе стал трехкратным олимпийским чемпионом
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Лаша Талахадзе победил в Париже в весовой категории свыше 102 кг
Фото: Lars Baron / Getty Images
Фото: Lars Baron / Getty Images

Грузинский штангист Лаша Талахадзе завоевал золото Олимпиады в Париже в весовой категории свыше 102 кг.

Результат 30-летнего Талахадзе составил 470 кг (215 кг в рывке + 255 кг в толчке).

Второе место занял армянин Вараздат Лалаян (467; 215+252), третьим стал представитель Бахрейна Гор Минасян (461; 216+245).

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Фото:Maja Hitij / Getty Images

Талахадзе стал трехкратным олимпийским чемпионом, победив на третьих Играх подряд. Он является семикратным чемпионом мира, действующим мировым рекордсменом в рывке, толчке и сумме двух упражнений в категории свыше 102 кг.

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Иван Витченко Иван Витченко
тяжелая атлетика Олимпиада-2024 Грузия
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