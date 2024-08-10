Румынка получила серьезную травму на олимпийском турнире по борьбе
Румынская спортсменка Каталина Аксенте получила серьезную травму в соревнованиях по спортивной борьбе на Олимпиаде в Париже, сообщает The Guardian.
В поединке 1/8 финала в весовой категории до 76 кг против Кеннеди Блейдс из США Аксенте приземлилась на шею после броска американки и не смогла встать.
Врачи несколько минут оказывали ей помочь, в итоге Аксенте унесли на носилках.
Аксенте 28 лет, она является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.
Блейдс в Париже дошла уже до полуфинала, где ее соперницей станет Айпери Медет Кызы из Киргизии.
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