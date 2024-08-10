Румынку унесли с ковра на носилках во время соревнований по борьбе на Олимпиаде

Румынка получила серьезную травму на олимпийском турнире по борьбе

Каталина Аксенте приземлилась на шею после броска американки Кеннеди Блейдс и не смогла встать. Врачи унесли спортсменку на носилках

Каталина Аксенте (Фото: Arlette Bashizi / Reuters)

Румынская спортсменка Каталина Аксенте получила серьезную травму в соревнованиях по спортивной борьбе на Олимпиаде в Париже, сообщает The Guardian.

В поединке 1/8 финала в весовой категории до 76 кг против Кеннеди Блейдс из США Аксенте приземлилась на шею после броска американки и не смогла встать.

Врачи несколько минут оказывали ей помочь, в итоге Аксенте унесли на носилках.

Фото: Arlette Bashizi / Reuters

Аксенте 28 лет, она является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.

Блейдс в Париже дошла уже до полуфинала, где ее соперницей станет Айпери Медет Кызы из Киргизии.