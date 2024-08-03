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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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На Олимпиаде прошел странный поединок. Фотогалерея

Кадры самого странного поединка на Олимпиаде в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
На турнире смешанных команд по дзюдо Южная Корея выставила 175-сантиметрового Ли Ён Хвана (81 кг) против Тедди Ринера весом более 140 кг и ростом 204 см. Как это было — в фотогалерее РБК
Фото: Sarah Stier/Getty Images
Фото: Sarah Stier/Getty Images

Фото: Daniel Irungu / EPA / ТАСС
Фото: Daniel Irungu / EPA / ТАСС

Сборная Южной Кореи выставила на смешанные командные соревнования против 145-килограммового француза Тедди Ринера (рост — 204 см) дзюдоиста Ли Ён Хвана (175 см), который выступает в категории до 81 кг.

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Причины такого решения корейской команды не сообщаются.

На турнирах уровня Олимпиады подобное произошло впервые.

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Соперник Ринера по финалу личного турнира в весе свыше 100 кг Ким Мин Чон был заявлен на командный турнир, но в предыдущем раунде против сборной Турции схватку не проводил.

Фото: Sarah Stier / Getty Images
Фото: Sarah Stier / Getty Images

Ли Ён Хван несколько раз пытался провести результативные действия, но каждый раз был неудачным — из-за заметной разницы в росте и весе.

Фото: Daniel Irungu / EPA / ТАСС
Фото: Daniel Irungu / EPA / ТАСС

Поединок продолжался полторы минуты.

Фото: Daniel Irungu / EPA / ТАСС
Фото: Daniel Irungu / EPA / ТАСС

Ринер одержал досрочную победу. Он выиграл схватку иппоном — чистой победой.

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Сборная Франции обыграла Южную Корею в четвертьфинале командного турнира со счетом 4:1.

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Ринер — первый в истории четырехкратный олимпийский чемпион по дзюдо и самый титулованный дзюдоист в истории Олимпиад (четыре золота и две бронзы).

Ли Ён Хван выиграл в Париже бронзу в весе до 81 кг. Он является чемпионом Азии и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира.

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Олимпиада-2024 дзюдо Тедди Ринер
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